雪碧PO美女合照問「猜我在哪」網找10分鐘找不到：都長一樣

情色教主雪碧近日參加朋友生日聚會，她在網上分享與眾人的合照，還要網友「猜猜我在哪？」想不到一張圖考倒許多人，網友直呼「每個都長一樣，好難猜」，還有人說「我找了10分鐘找不到，每位都長一樣」。

雪碧在臉書上貼出一張17名辣妹的合照，照片內的幾乎都是長髮、大眼、挺鼻、大胸、長腿、白皮膚的女生，每人多只有髮色、妝容等細微差異，雪碧表示，「姐妹芷淇生日，猜猜我在哪？」

其他網友看傻眼，紛紛留言「大家都長好像，好難找」、「醫生都是找同一個嗎」、「天啊每個人看起來都一樣，我臉盲了」、「都長得太像找不到」、「原來不是只有我一個認為，都長的好像」。

有網友找出雪碧坐在第一排最左邊，留言「左下第一個」、「腰露最大那位」、「左下一最美的那位」，還有人留言「目前現場眾星雲集、美女如雲」、「全部都是美女」、「全部辣妹們住在那裡了」。