女搭Uber突喊一句話！原因曝光 眾人笑到流淚

台灣大眾運輸工具發達，但不少人還是偏好享有私人空間與舒適度而搭乘計程車或Uber，一名網友最近就分享她在Uber上不小心大喊司機名字，讓她尷尬到極點，「這輩子還沒這麼蠢過，我下次真的會乖乖看外面風景發呆了啦」。引起網友熱烈反應，「超好笑，我笑到流淚」。

原PO在Dcard上以「我在Uber上大叫司機的名字」為題分享，她那天上早班，晚上還到台北上課，下課後她犒賞自己搭Uber回家，上車後她跟司機互相打了招呼就不說話了，「是個好的開始，因為我坐車真的不喜歡說話」，她戴上耳機聽著Bruno Mars的歌發著呆，心中只有好累好累。

她突然看到前面放著駕駛執業證（以下為化名）她心裡想，「傅大明？哇…原來司機姓傅啊，好特別喔，我們也有一個熟客姓傅，他們會不會是父女啊？」她想著想著突然直接大喊「傅！大！明！」，過了一秒才意識到她做了一件超尷尬的事，司機說「妳剛剛是在叫我嗎？怎麼了嗎？」她尷尬地回說「對、對不起！我只是想說你的名字很特別，想著想著就唸出來了」。

她事後哭笑不得，「這輩子還沒這麼蠢過，拜託司機大哥讓我凋零在車上啦…嗚嗚嗚嗚，我下次真的會乖乖看外面風景發呆了啦」。

網友紛紛留言，「司機：我當時害怕極了」、「也太好笑了」、「超好笑，我笑到流淚」、「太ㄎㄧㄤ了吧」、「應該原地上網買去波蘭的機票」、「社死現場（丟臉到沒臉在社會上混)好好笑」、「超好笑，根本電視裡會出現的場景」、「還好司機沒有被嚇到油門踩到底」、「他一定覺得載到怪人」、「後勁好強」、「真的有時候慌了神就會不小心就從嘴巴說出來心裡想的事情」。