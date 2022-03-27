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到釣蝦場吃「炒飯」…上菜後他嚇壞 全場爆笑：名符其實
台灣許多小吃店都吃得到炒飯，也可以說是國民美食了，不僅便宜又大碗，還可以依照個人喜好加不同的料，一名網友最近就到釣蝦場點一盤炒飯吃，上菜後居然是一盤創意料理，讓網友大爆笑。
原PO在TikTok上分享他最近到一家釣蝦場用餐，點了幾樣菜後，發現其中一樣「蝦味鮮炒飯」，事實上是一盤撒上知名零食「蝦味先」的炒飯，讓他哭笑不得，「我真的嚇壞」。
@tzuxcxen
？？？我真的嚇壞♬ 原聲 - Tzu En
網友紛紛留言，「有夠好笑」、「才70是要多蝦」、「下次就來個蚵仔煎炒飯了」、「老闆只是沒想到真會有人點」、「店家：想不到吧～」、「就跟你說是蝦味了，沒跟你說有蝦」、「蝦味先、炒飯，沒毛病啊」、「真•蝦味鮮炒飯」、「我以為是蝦仁炒飯換名字，我笑」、「我以前點過可樂轟炸機，結果是炸雞上放可樂果」、「我之前去現炒店點了一個鱈魚香酥，我以為是炸魚塊之類的，結果送來是炸過的鱈魚香絲」、「福星釣蝦場吧，沒事，我第一次去點，來的時候也是傻眼，還跑去確認」。
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