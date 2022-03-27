這間速食店薯條贏麥當勞！ 內行大推：泡玉米湯超讚

台灣有非常多家速食店，每家的薯條都各有風味，一名網友最近就好奇，「大家喜歡哪家速食店的薯條？」結果網友回覆出乎意料。

原PO在Dcard上以「大家喜歡哪家速食店的薯條？」為題分享，他最喜歡摩斯的薯條，覺得炸起來很酥脆，粉跟一般店家吃起來不太一樣，有更加分的口感；至於地瓜薯條始祖頂呱呱，他覺得普通而已；肯德基的薯條很適合加玉米濃湯，口感扎實又會吸湯汁。

網友紛紛留言推薦麥當勞與摩斯，「麥當勞才是真正的薯條啊，不過冷掉後真的不能吃」、「麥當勞薯條好吃又好玩，冷熱都好吃」、「我喜歡冷掉的麥當勞薯條」、「還是最喜歡麥當勞，可是雞塊喜歡摩斯！」、「地瓜薯條還是摩斯的比較好吃」、「摩斯的地瓜薯條超好吃」。

更多網友都大推肯德基舊版薯條，「我覺得肯德基薯條滿好吃的」、「最近是肯德基派」、「舊的肯德基薯條跟熱的麥當勞薯條」、「肯德基薯條改過之後根本邪教」、「舊版肯德基薯條才好吃，新版的先不要」、「懷念以前的肯德基薯條」、「舊版肯德基薯條！」、「我只喜歡以前的肯德基薯條」、「肯德基的薯條泡玉米濃湯超讚」。