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她戴「瘦臉神器」老公眼神變 網歪樓：想到奇怪的用途

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO買了一款瘦臉神器，戴起來後卻讓她覺得哪裡怪怪的。圖擷自臉書
原PO買了一款瘦臉神器，戴起來後卻讓她覺得哪裡怪怪的。圖擷自臉書

近年來許多美體、美顏工具大為流行，不僅靠自然運動，也可以透過小工具輔助訓練體態，在變美的路上更有效率。一名女網友在臉書社團「爆廢公社分享，自己買了一款號稱可以瘦臉的神奇工具，但真實戴上後卻感覺看起來「有點怪怪的」，笑稱似乎有其他用途，引起網友們熱烈討論。

原PO表示，自己買了一款號稱「戴久了臉會變小」的神器，但收到後卻覺得實在「令人匪夷所思」，雖然一開始購買就知道產品長這樣，但真實戴在自己臉上卻讓她感覺怪怪的，「我老公看到我戴這個，那眼神都不同了」。

從原PO的附圖可以看見，「瘦臉神器」是一個膚色的闊嘴嘴唇，需要套在使用者的嘴唇上，但戴上後會擠壓嘴吧呈現O字形，讓雙頰呈現凹陷效果，模樣可說是相當詭異。

許多網友紛紛幽默回應，「臉是有變小，但...」、「我有個大膽的想法 」、「萬聖節低成本cosplay『滯銷的充氣娃娃』」、「一切都是老公的套路阿」、「不好意思，我想到奇怪的用途」、「這叫什麼，我也要去買給老婆…瘦臉」。

爆廢公社

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