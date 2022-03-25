知名拉麵店遭留一星評價 竟逗樂老闆喊請吃麵

以「辣麻味噌拉麵」聞名遐邇的台北拉麵名店「鬼金棒」，深受老饕喜愛，營業時段幾乎都是大排長龍。日前鬼金棒在臉書粉專貼出Google一則評論截圖，對方雖給予店家低分卻讓老闆看得很開心，笑說「下次如果有機會來讓我招待你一碗麵」。

近日鬼金棒在臉書貼出截圖，照片顯示顧客在Google留下一星評價，並在評論中表示，麵很好吃，角煮很軟且湯頭濃郁，表現很棒。最後該顧客在文末幽默表示：「但是人生哪有一帆風順的，所以我給一星」。這篇評論讓老闆看得開心，發文表示：「說真的這個創意真的很棒，下次如果有機會來讓我招待你一碗麵。我笑蠻久的，有才，感謝你的肯定」。

文章吸引許多網友稱讚這種留言方式太有創意，「誰那麼幽默啦給我出來喔」、「卡等『難吃死了』然後五星評鑑的」、「可惡，我也要想一個創意賺一碗麵」、「反向操作欸，比埋沒在五星海裡面還顯眼，高招」。

許多網友覺得這種留言方式太有趣，笑稱會不會造成風潮，「有才！為了爭取老闆的青睞，不知道會不會引發創意一星潮」、「一星創意挑戰賽開始」、「這是要大家給一星嗎？一星大隊出動」。