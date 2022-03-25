快訊

林右昌沒戴口罩接觸確診警 陳時中：先採檢、居隔3天

直播／本土今新增14例、無新增死亡 境外移入再破百+122

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正宗薯條你是馬鈴薯派還是地瓜派？ 小情侶吵翻天

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示自己跟女友各自喜歡不同的薯條，曾為此吵架。圖為示意圖。記者陳睿中／攝影
一名網友表示自己跟女友各自喜歡不同的薯條，曾為此吵架。圖為示意圖。記者陳睿中／攝影

麥當勞近日推出新品「金黃地瓜條」，吸引很多人衝一波嚐鮮，一名網友在「Dcard發文，表示自己鍾愛馬鈴薯薯條、討厭地瓜條，但女友剛好與他相反，讓他在交往初期不敢表態，直到穩定交往後才敢大吐苦水，逗趣的文筆引起地瓜條、薯條兩派擁護者相互較勁。

原PO提到，剛開始交往的時候，他不敢跟女友說自己討厭地瓜條，「每次買炸物都差點嘔嘔嘔，有點甜又有點鹹，但為了和諧，努力吞下去。」直到交往半年後，他才誠實地告訴女友：「地瓜薯條真他媽的有夠噁」、「馬鈴薯派萬歲」、「薯條就應該用馬鈴薯」，他也打趣地說到，爭到後來就吵架了，後來採取偶爾買地瓜條、偶爾馬鈴薯薯條的策略，學習尊重對方的口味。

此文釣出許多馬鈴薯薯條愛好者，「馬鈴薯派！地瓜就給我乖乖拿去烤，湊什麼熱鬧」、「我很愛地瓜，但甜的薯條我真的不太行」、「地瓜有個瓜味，需要用大量的糖才能蓋住它，真的不能接受」、「馬鈴薯第一名，以前肯德基薯條更好吃」、「地瓜是邪教」、「馬鈴薯派，各種馬鈴薯都超愛，炸的水煮的泥狀的，通通都好吃」。

另一批地瓜條擁護者則表示，「地瓜派，而且一定要梅粉」、「我都愛，但麥當勞的地瓜完全被鹹酥雞攤虐爆」、「雖然我喜歡地瓜加梅粉，但如果馬鈴薯切粗點的薯條也好吃（肯德基舊版薯條就很讚）」、「想吃飽就會選地瓜薯條，但一定要配梅粉」、「絕對是地瓜，梅粉加胡椒加辣粉，爽爆好嗎」。

薯條 麥當勞 Dcard

延伸閱讀

麥當勞停售8項產品 網崩潰點名它最可惜：都只吃這個

麥當勞「冰心雪糕」突喊停售 公告4字網傻眼：國文很重要

她當年倒追大22歲暖男夫 如今難忍「掉頭髮又駝背」決意離婚

家附近沒有麥當勞想吃得上國道休息站 台中男苦等10年：終於等到了

相關新聞

正宗薯條你是馬鈴薯派還是地瓜派？ 小情侶吵翻天

麥當勞近日推出新品「金黃地瓜條」，吸引很多人衝一波嚐鮮，一名網友在「Dcard」發文，表示自己鍾愛馬鈴薯薯條、討厭地瓜條，但女友剛好與他相反，讓他在交往初期不敢表態，直到穩定交往後才敢大吐苦水，逗趣的文筆引起地瓜條、薯條兩派擁護者相互較勁。

怦然心動的糖霜魔法！十大甜點YouTuber教你手作幸福

美味的甜食嚐起來不僅有滿滿幸福感，光是看著也很療癒，網路上可以找到許多甜點師大方分享的食譜和製作影片，看著可愛的甜點們經巧手烘焙出來，真的讓人忍不住躍躍欲試，想動手跟著做做看，今天就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起看看有哪些網友熱議的人氣甜點YTR吧！

廚房容不下2人！小S哀怨「明明住帝寶」 照片曝光網全看傻

小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚後育有三女，一家住進台灣頂級豪宅之一的仁愛帝寶，購入兩戶各130坪全打通，讓外界相當羨慕。然而，近日小S在節目上抱怨，家裡廚房小到無法兩個人一起做菜，讓她大呼「我明明住帝寶，然後廚房怎麼會長那樣」。

看恐怖片聽到鄰座傳出「如A片嗲叫聲」 同場者：後兩排也聽到

電影《咒》上映後開出紅盤，全台票房突破3300萬，不論膽大或膽小的影迷都進到戲院觀影，想要體驗恐怖的氣氛，不過有一名女網友在臉書貼文抱怨，日前到高雄一家電影院看《咒》，沒想到卻被鄰座一名女子「獨特」的叫聲搞得火冒三丈，奇特的遭遇也笑翻一票人。

電動車是否會提早取代油車？ 網指關鍵由「這點」決定

為響應政府政策，現在大多車廠都推出電動車或油電車，儼然已形成趨勢。PTT網友表示，若照現在全球情勢的種種不確定性及油價上漲問題，對於油車發展並不樂觀。他發文詢問，這兩年買油車的人會不會擔心電動車時代提早到來，須面臨提早換車的窘境。

年紀大看到這些食物就怕 網秒指「這飲食」根本大魔王

現代人飲食選擇多元，健康飲食的觀念也更加重要。日前網友在PTT WomenTalk板發文詢問有哪些食物會隨著年紀增長，而變得不常吃，引許多網友留言分享看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。