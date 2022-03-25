正宗薯條你是馬鈴薯派還是地瓜派？ 小情侶吵翻天

麥當勞近日推出新品「金黃地瓜條」，吸引很多人衝一波嚐鮮，一名網友在「Dcard」發文，表示自己鍾愛馬鈴薯薯條、討厭地瓜條，但女友剛好與他相反，讓他在交往初期不敢表態，直到穩定交往後才敢大吐苦水，逗趣的文筆引起地瓜條、薯條兩派擁護者相互較勁。

原PO提到，剛開始交往的時候，他不敢跟女友說自己討厭地瓜條，「每次買炸物都差點嘔嘔嘔，有點甜又有點鹹，但為了和諧，努力吞下去。」直到交往半年後，他才誠實地告訴女友：「地瓜薯條真他媽的有夠噁」、「馬鈴薯派萬歲」、「薯條就應該用馬鈴薯」，他也打趣地說到，爭到後來就吵架了，後來採取偶爾買地瓜條、偶爾馬鈴薯薯條的策略，學習尊重對方的口味。

此文釣出許多馬鈴薯薯條愛好者，「馬鈴薯派！地瓜就給我乖乖拿去烤，湊什麼熱鬧」、「我很愛地瓜，但甜的薯條我真的不太行」、「地瓜有個瓜味，需要用大量的糖才能蓋住它，真的不能接受」、「馬鈴薯第一名，以前肯德基薯條更好吃」、「地瓜是邪教」、「馬鈴薯派，各種馬鈴薯都超愛，炸的水煮的泥狀的，通通都好吃」。

另一批地瓜條擁護者則表示，「地瓜派，而且一定要梅粉」、「我都愛，但麥當勞的地瓜完全被鹹酥雞攤虐爆」、「雖然我喜歡地瓜加梅粉，但如果馬鈴薯切粗點的薯條也好吃（肯德基舊版薯條就很讚）」、「想吃飽就會選地瓜薯條，但一定要配梅粉」、「絕對是地瓜，梅粉加胡椒加辣粉，爽爆好嗎」。