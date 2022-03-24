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看恐怖片聽到鄰座傳出「如A片嗲叫聲」 同場者：後兩排也聽到

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友到電影院看恐怖片，沒想到鄰座一名女子卻發出如A片般的叫聲，讓她無法專心看電影。 圖／爆怨公社
一名女網友到電影院看恐怖片，沒想到鄰座一名女子卻發出如A片般的叫聲，讓她無法專心看電影。 圖／爆怨公社

電影《咒》上映後開出紅盤，全台票房突破3300萬，不論膽大或膽小的影迷都進到戲院觀影，想要體驗恐怖的氣氛，不過有一名女網友在臉書貼文抱怨，日前到高雄一家電影院看《咒》，沒想到卻被鄰座一名女子「獨特」的叫聲搞得火冒三丈，奇特的遭遇也笑翻一票人。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道，日前晚上9點多，她和友人去高雄一家戲院看目前最夯的電影《咒》，原本想好好感受恐怖緊張的氛圍，沒想到卻惹來一肚子氣。原來過程中她不斷地聽到鄰座一名女子發出「跟演A片一樣嗲嗲叫」的聲音，讓她無法專心看電影，就連散場後滿腦子也都是那個女生的聲音。

貼文笑翻不少人，「妳的聲效比別人立體，賺到了」、「要裝一下，旁邊的才會抱她呀」、「去電影院看恐怖片就是要聽女生叫呀！不然自己一個人晚上在家看還比較刺激」、「賺到了，有同時看兩部片子的享受」、「嚇到為啥是嬌喘聲啊？有點難懂」、「所以有看到鬼反而有反應嗎？」、「妳確定是看恐怖片嗎？還是妳跑錯廳了跑去看愛情動作片」。

沒想到留言區中有人也表示和原PO看同一場，「我剛好跟妳看同一場，在後面兩排都聽得到」，原PO也回覆說「嗚嗚嗚…我超想從她陶咖巴蕊（頭殼打下去）」、「拳頭都硬了」。

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