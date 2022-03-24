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台南這道小吃讓不少人反胃 老饕駁：這是極品

聯合新聞網 / 綜合報導
魚腸幼嫩，需手持小片刀刃，就著弱水洗去腸中泥沙。聯合報系資料照片／記者林煜幃攝影
魚腸幼嫩，需手持小片刀刃，就著弱水洗去腸中泥沙。聯合報系資料照片／記者林煜幃攝影

台灣小吃遠近馳名，每個地方都有其代表性的特產，例如新竹米粉貢丸、彰化肉圓、嘉義火雞肉飯等等，一名台南當地的網友發文表示，常常聽到有人點「虱目魚腸」來吃，讓他覺得十分噁心，貼文一出引來不少共鳴，但更多老饕則認為這是極品。

原PO在PTT以「虱目魚腸真的有人敢吃嗎？」為題貼文，表示自己是正港台南人，台南最具傳統風味的美食之一就是虱目魚，他也很喜歡吃虱目魚肚，但聽到「虱目魚腸」卻讓他相當驚恐，「虱目魚腸是什麼碗糕啊？怎麼有人敢吃，在吃早餐時還常常看到有人點來吃，不會很噁心嗎？」

貼文引起鄉民反應兩極，不少人也跟原PO一樣無法認同，「味道濃厚，吃一次就不會點了」、「超噁心，煎的味道我就快吐了」、「煎的勉強還行，煮湯完全不行」、「處理的好是美食，處理的不好是魚屎」、「我吃過，覺得太腥了」、「台南人吹捧過頭根本過譽了，賣相0分吃起來還苦苦的」、「腸子不洗淨都是食糜，超噁」、「點過一次，太腥，以後都吃魚肚」。

但更多吃過的人都讚不絕口，「乾煎吃很香啊」、「新鮮的是極品，而且限量」、「常常買不到，汆燙配上薑絲，淋上醬油膏跟辣醬，超讚」、「好吃到爆」、「還不錯吃啊，只是我吃完隔天喉嚨都乾乾」、「蠻好吃的，只是賣相不好看」、「超好吃！來北部都吃不到的美食」、「用炸的然後沾甜辣醬，極品」、「煎的超好吃好咩，而且要胡椒灑爆，一個爽」、「水煮沾哇沙米，人間美味」、「好吃！像嫩的魚肝，南機場早餐時段就有，不用跑到南部」。

小吃

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