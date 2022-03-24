年紀大看到這些食物就怕 網秒指「這飲食」根本大魔王

現代人飲食選擇多元，健康飲食的觀念也更加重要。日前網友在PTT WomenTalk板發文詢問有哪些食物會隨著年紀增長，而變得不常吃，引許多網友留言分享看法。

原PO發文表示，因本身就不愛甜食，現在也幾乎不吃，而鹹酥雞、臭豆腐等炸物和醃漬烤物等易致癌的食物現在也幾乎不碰，他發文問網友還有哪些東西隨年齡已不那麼常吃了。

網友留言提到，很多太甜、太油的，以前很愛但現在很少吃了，「甜食，現在碰一點甜就覺得喉嚨卡卡」、「蛋糕類的甜食，看到那層鮮奶油就飽了」、「油、糖、鹽都越吃越少」、「全糖飲料，現在都喝微糖」、「飲料幾乎不喝，以前年輕時每天照三餐配一杯」。

最多網友指出的「大魔王」即是吃到飽，現在已很少再去吃到飽餐廳用餐，「吃到飽，以前學生時期超愛，最好是飽到天靈蓋，老了真的沒辦法」、「吃到飽+1，現在吃好賠…」、「吃到飽現在覺得超浪費」、「去吃到飽對我來說是痛苦了」。