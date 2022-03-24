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怨朋友請客「嫌點太貴翻臉」 女大生討拍一句話引眾怒

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生抱怨朋友間因訂飲料鬧翻。此為示意圖與內文無關。 示意圖／聯合報系資料照
女大生抱怨朋友間因訂飲料鬧翻。此為示意圖與內文無關。 示意圖／聯合報系資料照

日常在朋友、同事間，免不了會有互相請客的情形，這時該如何選擇適合的餐點價位，就是一門學問了。有女大生就抱怨日前朋友請喝飲料，她開玩笑要大家「點貴的」似乎惹毛朋友，認為既然在意就不要請客，結果反被網友一面倒酸「是你太白目」。

一名女大生在學生論壇「Dcard」發文，抱怨朋友因為請喝飲料而翻臉。日前朋友在好友群組內通知說要請大家喝飲料，她看眾人都點最低價的純茶類，便開完笑說「不會點貴一點的喔」，大家便熱情響應更換為較貴的茶飲，朋友雖然不爽嗆了一句「超貴，都你在那邊慫恿」，但還是照樣請客，她便沒想太多。

沒想到後來聚會時，朋友對她態度冷淡、愛理不理的，她才知道踩到朋友地雷。女大生苦惱表示，現在不知該如何和對方溝通，想幫她出一些也被拒絕，抱怨「既然要請就不要在意那幾十塊，不然當初就不要請啊」、「遇到這種無聊的事真的傻眼死」。

討拍文章發出後，反倒引起網友一面倒狂酸，認為她的白目發言和眾人敲盤子、吃大戶的心態才是問題，「自己佔別人便宜還要上來公審人家」、「把人家當盤子沒關係，慫恿大家一起把人家當盤子就不道德了，如果是我我也會不想跟你深交」、「那不是小不小氣的問題，是你很不客氣、講話方式很白目」、「喝完免費飲料後，不忘回頭發文罵朋友，超沒品」、「怎麼會看到妳慫恿點貴的，大家真的全部都去點貴的？妳那些朋友都沒腦子嗎」。

雖然也有人認為「要請客就要有心裡準備」、「請客還怕大家點貴的那乾脆不要請」，但眾人仍認為既使對方不介意，也不能把對方當冤大頭。有網友就分析，原本大家都點30元的飲料，在原PO發言後所有人都改點95元飲料，金額瞬間從150元暴增成475元，朋友當然會不爽，「而且整群只有一個人說謝謝」。

有人則開解原PO「不是你自己覺得『開玩笑』別人就要接受，即使再好的朋友都一樣，這就是基本做人的道理」、「朋友、同事之間請客真的不敢點太貴欸，甚至會說不用算我的謝謝」、「反向思考如果是你，感受應該也很差吧？下次講話前先思考一下，免得傷感情」。

女大生抱怨朋友間因訂飲料鬧翻，並貼出群組對話紀錄。 圖／翻攝自DCASD
女大生抱怨朋友間因訂飲料鬧翻，並貼出群組對話紀錄。 圖／翻攝自DCASD

聚會 手搖飲料

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