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盒裝蛋到底怎麼拆封？ 網曝「這方法」引萬人狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享洗選蛋盒開法，引萬人驚嘆。 記者王騰毅／攝影
網友分享洗選蛋盒開法，引萬人驚嘆。 記者王騰毅／攝影

對許多人而言，開封盒裝蛋是日常必經的挑戰之一，不小心就可能被塑膠盒割傷或是開得歪七扭八。日前網友在「爆廢公社分享輕鬆且能完整打開包裝的方法，讓網友直呼「活到要40歲才知道」。

網友發文貼出影片，他在影片中不是從封膜處開封，而是從另一側找出「隱藏線頭」，沿著盒子撕開後，就得到一個漂亮開封的蛋盒。

原PO發文表示，之前在朋友面前用這個方式開蛋，朋友猶如發現新大陸，更驚嘆活了30年才知道蛋盒原來可以開得這麼輕鬆。

不少網友驚嘆留言，「哇哇哇～ 我現在才知道。有人跟我一樣都用美工刀開的嗎」、「原來我們都用錯方法了」、「蛤，我現在才知道耶，要不我都用剪刀剪~謝謝」、「我還想說他們這個在設計什麼東西爛死了，原來是這樣」。

但許多網友表示早就知道這種開法，「其實我也是在超商煮茶葉蛋才知道的…還好活20年就知道了」、「我以為是所有人都知道…從以前就是這樣開」。不過部分網友提到，並不是每一家的蛋盒都能這樣開，「這家的蛋超好開！但有些家不好開，只能開的亂七八糟」、「有些撕一半就斷了啊，還要用剪刀剪」、「我都是這樣開沒錯，但有些廠家做的不太好，沒辦法一整條撕下來，會斷掉，我都用剪的」。

網友曝只要輕拉蛋盒上的「隱形線頭」就能打開蛋盒。圖擷自爆廢公社
網友曝只要輕拉蛋盒上的「隱形線頭」就能打開蛋盒。圖擷自爆廢公社

爆廢公社

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