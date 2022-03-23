快訊

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

竹科人首選居住地 竹北市的美麗與哀愁

麥當勞停售8項產品 網崩潰點名它最可惜：都只吃這個

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣麥當勞。本報資料照
台灣麥當勞。本報資料照

麥當勞宣布，從今天起將調整現行產品，除了1+1=50銅板輕鬆點方案增加「麥香雞」外，也推出全新品項「金黃地瓜條」，不過包括薑燒豬肉長堡、法式芥末香雞堡、柳橙汁等8個品項，則自即日起停止販售，網友好奇「有沒有哪些項目停賣會捨不得，或是沒感覺？」引起網友熱議。

麥當勞除了推出新餐點、新優惠外，也宣布8樣東西即起停賣(或售完為止)，包括薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡、法式芥末香鷄堡、四季沙拉（小）、柳橙汁、香草那堤（冰/熱）、蜂蜜那堤（冰/熱）及焦糖瑪奇朵（冰/熱）等品項。對此網友發文詢問，有哪些品項是「你捨不得，或是沒什麼感覺的掛？」。

網友也紛紛回應，最多人點名「法式芥末香鷄堡」、「法式芥末香鷄堡可惜」、「法式芥末香鷄堡，我1+1習慣點這個耶」、「芥茉香G還不錯耶」、「芥末香雞蠻可惜的，飲料類沒差」、「除了芥末香雞其他都沒在吃」、「法式芥末香鷄堡，為何啊」、「芥末堡是1+1重要成員」、「法式芥末香雞堡比麥香雞好吃欸…」。

另外柳橙汁也很多人指名，「柳橙汁！那早餐還能喝什麼？」、「柳橙汁都能停…」、「居然停柳橙汁」、「麥當勞不是賣柳橙汁的嗎」、「不理解柳橙汁幹嘛要停賣」、「柳橙汁不賣太扯了吧！幸好超商都有」、「停柳橙汁的藉口是什麼究竟？」。

其他大家最希望退場的商品為長堡，「長堡超難吃，快滾吧」、「長堡不優，停賣ok」、「長堡吃一次就沒吃了，不難吃，但不會想再點」、「長堡加碎肉根本掉料到懷疑人生，早該廢了」、「長堡真的是騙錢的，打開包裝落差感極大」、「麥當勞的長堡從來沒有好吃過」。

麥當勞

延伸閱讀

麥當勞「金黃地瓜條」開賣 麥克雞塊「買10送10」只有28天

麥當勞「Kitty甜心卡」開賣 3款明星商品限時回歸

麥當勞豬肉滿福堡跟經典大早餐根本一樣？網愣：吃錯好幾年

麥當勞神級雞腿堡、必勝客「香菜皮蛋豬血糕比薩」預告回歸！2大超夯經典引熱議

相關新聞

麥當勞停售8項產品 網崩潰點名它最可惜：都只吃這個

麥當勞宣布，從今天起將調整現行產品，除了1+1=50銅板輕鬆點方案增加「麥香雞」外，也推出全新品項「金黃地瓜條」，不過包括薑燒豬肉長堡、法式芥末香雞堡、柳橙汁等8個品項，則自即日起停止販售，網友好奇「有沒有哪些項目停賣會捨不得，或是沒感覺？」引起網友熱議。

為何「北一女神」商業價值狠甩人氣網美 導演揭4大加分特質

26歲藝人蔡瑞雪就讀北一女時，曾憑著亮麗的外形，登上各大節目，後來還遠赴南韓參加選秀，雖然最後遭到淘汰，但仍累積許多粉絲...

因漲價減少光顧哪些餐飲店？ 網友點名這三間：吃不下去

現在物價不斷上漲，先前已有不少餐飲業者撐不住，各項餐點漲了大約5-10元，連帶影響消費者的購買意願，近日有網友好奇問「有什麼東西，因為漲價過，所以你已經不太吃了？」對此，許多人點名連鎖水餃店、甜甜圈以及章魚燒。

本土病例增加沒在怕？ 網點「1關鍵」能讓大家不擔心

台灣昨（21）日本土新增5名確診個案，今日又增10例本土個案，其中新增的6例與嘉義婚宴有關，但各大社群平台上，討論的熱度不似半年前熱絡，近日就有網友好奇「為什麼大家都不在意本土病例了？」對此，有人認為是因為「疫苗都打3劑了」。

他欲在小六班播《寄生上流》 引網回憶求學看過的電影

求學期間不少老師會選擇播放影片作為輔助教學，日前有一名身為老師的網友有意播放電影《寄生上流》，引發網友正反意見，同時也意外讓大家回憶曾在課堂上看過的影片。

前輩新居落成同事問「還缺什麼？」 他答一項禮物要價破6萬

在職場上，同事之間禮尚往來是很常見的行為，但日前一位網友煩惱，公司的前輩新居落成，請大家去新家吃飯，結果有一位同事問對方「新家有沒有缺什麼東西？」沒想到前輩回應「缺75吋大電視」，讓大家十分為難，猶豫是否要送市價6萬以上的電視，還是包紅包就好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。