麥當勞停售8項產品 網崩潰點名它最可惜：都只吃這個

麥當勞宣布，從今天起將調整現行產品，除了1+1=50銅板輕鬆點方案增加「麥香雞」外，也推出全新品項「金黃地瓜條」，不過包括薑燒豬肉長堡、法式芥末香雞堡、柳橙汁等8個品項，則自即日起停止販售，網友好奇「有沒有哪些項目停賣會捨不得，或是沒感覺？」引起網友熱議。

麥當勞除了推出新餐點、新優惠外，也宣布8樣東西即起停賣(或售完為止)，包括薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡、法式芥末香鷄堡、四季沙拉（小）、柳橙汁、香草那堤（冰/熱）、蜂蜜那堤（冰/熱）及焦糖瑪奇朵（冰/熱）等品項。對此網友發文詢問，有哪些品項是「你捨不得，或是沒什麼感覺的掛？」。

網友也紛紛回應，最多人點名「法式芥末香鷄堡」、「法式芥末香鷄堡可惜」、「法式芥末香鷄堡，我1+1習慣點這個耶」、「芥茉香G還不錯耶」、「芥末香雞蠻可惜的，飲料類沒差」、「除了芥末香雞其他都沒在吃」、「法式芥末香鷄堡，為何啊」、「芥末堡是1+1重要成員」、「法式芥末香雞堡比麥香雞好吃欸…」。

另外柳橙汁也很多人指名，「柳橙汁！那早餐還能喝什麼？」、「柳橙汁都能停…」、「居然停柳橙汁」、「麥當勞不是賣柳橙汁的嗎」、「不理解柳橙汁幹嘛要停賣」、「柳橙汁不賣太扯了吧！幸好超商都有」、「停柳橙汁的藉口是什麼究竟？」。

其他大家最希望退場的商品為長堡，「長堡超難吃，快滾吧」、「長堡不優，停賣ok」、「長堡吃一次就沒吃了，不難吃，但不會想再點」、「長堡加碎肉根本掉料到懷疑人生，早該廢了」、「長堡真的是騙錢的，打開包裝落差感極大」、「麥當勞的長堡從來沒有好吃過」。