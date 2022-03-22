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因漲價減少光顧哪些餐飲店？ 網友點名這三間：吃不下去

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇，自從各家餐飲店漲價後，哪些商品讓大家變得不常吃？示意圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇，自從各家餐飲店漲價後，哪些商品讓大家變得不常吃？示意圖／聯合報系資料照片

現在物價不斷上漲，先前已有不少餐飲業者撐不住，各項餐點漲了大約5-10元，連帶影響消費者的購買意願，近日有網友好奇問「有什麼東西，因為漲價過，所以你已經不太吃了？」對此，許多人點名連鎖水餃店、甜甜圈以及章魚燒。

一名網友在Dcard表示，他昨天看到手搖店五十嵐漲價，想起前陣子麥當勞、泡麵都漲價了，在各項食物都漲價的情況下，好奇大家會因為價格調漲，不吃哪些東西？他認為自己現在已經不太買麥當勞，也不常吃王品系列的店家，哭訴只有薪水是唯一不漲的。

對此，網友點名前三名為「八方雲集」、「章魚燒」、甜甜圈店「Mister Donut」，有人直言「一顆水餃6元真的吃不下去」、「我覺得水餃還變小顆」、「八方吃不起了」、「八方雲集鮮蝦水餃一顆9元，是在貴什麼？」、「章魚燒一盒都50元起跳」、「夜市熱狗也漲價」、「（章魚燒）以前一盒35三盒100」、「甜甜圈原味竟然要39元」、「蜜糖甜甜圈跟豆香甜甜圈，以前這些基本款式30元，巧克力和抹茶則是35元」。

還有人提到麥當勞、迷克夏、牛肉麵、五十嵐、摩斯、春水堂，大腸包小腸，也有網友表示「臭豆腐從40元漲價到70元，我真的買不下去」、「我以前吃牛肉麵，現在都改吃牛肉湯麵」、「連鎖的全跳過」、「漲價還縮水的雞排」、「蚵仔煎要80，三顆蚵仔」、「手搖杯，乾脆直接戒掉喝飲料的習慣，一舉兩得」。

漲價 薪水

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