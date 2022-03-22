他欲在小六班播《寄生上流》 引網回憶求學看過的電影

求學期間不少老師會選擇播放影片作為輔助教學，日前有一名身為老師的PTT網友有意播放電影《寄生上流》給國小六年級學生看，引發網友正反意見，同時也意外讓大家回憶起曾在課堂上看過的影片。

擔任老師的原PO希望透過《寄生上流》，與小六生討論影像編輯與後製，也確認過電影分級為為輔12，「小六大多都已經滿12歲，有老師陪看是沒問題的」，惟片中「順時針」的激情片段讓人有點尷尬，「本來猶豫著想說不然播放到這段時直接拉進度條跳過，但是想了想又覺得這樣子做反而很刻意」，不過他又預想到「班上那些男生激動喧鬧的樣子」，因此想請教他人分享播放影片給學生觀看的經驗。

許多網友認為小六生還不適合觀看《寄生上流》。美聯社

文章底下，一片網友認為此舉是自找麻煩，「小六，你等著接家長電話吧」、「放個輕輕鬆鬆不是很好嗎，要看影像編輯，就別讓劇情模糊焦點了」、「這代孩子看太多虛擬、短暫速成、灑狗血或不擇手段吸睛的東西了，老師的責任是引導，而非迎合」、「很多人推的片都有探索自我的主題在，好好選一部推薦給孩子」、「有些影片不是不能看，而是要年紀有到那裡，不然既無法達到教育目的，反而會太衝擊造成陰影」。

而此討論也讓另一名網友發文表示，他小四時的鄉土教學老師播放《刀鋒戰士1》，開頭血腥的畫面讓他至今難忘，因此詢問他人「國中國小課堂上有看過什麼電影讓你現在回想起來很震撼的？」

其餘網友分享看過後印象深刻的片單，「小學三年級看《千年女優》看不懂，後來國中再看感動地淚流不止，很感謝當時的老師讓我認識今敏」、「歷史課放《太極旗兄弟》，開始愛看戰爭史」、「《美麗人生》看完後真的會讓人開始反思一些東西」，也有人指出電影選擇不當帶來的反效果，「國小的時候老師放《邪降》，完全不知道老師在想什麼」、「國二老師放《惡靈古堡》、《追殺比爾》無修版，做了一年就被換掉了」。