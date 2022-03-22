前輩新居落成同事問「還缺什麼？」 他答一項禮物要價破6萬

在職場上，同事之間禮尚往來是很常見的行為，但日前一位網友煩惱，公司的前輩新居落成，請大家去新家吃飯，結果有一位同事問對方「新家有沒有缺什麼東西？」沒想到前輩回應「缺75吋大電視」，讓大家十分為難，猶豫是否要送市價6萬以上的電視，還是包紅包就好。

一名網友在PTT表示，公司的前輩新居落成，下周就要正式入住，邀請同事們來新家吃飯，熱心的同事問前輩「新家有沒有缺什麼」，沒想到前輩回應「客廳還缺一台75吋大電視」，大家聽到都很傻眼，覺得他的要求有點厚臉皮，但畢竟是前輩，擔心問了對方需求又不送很失禮，因此猶豫「該由大家合買一台送他，還是各自禮金包一包，或是乾脆就不去吃飯了呢？」

對此，多數網友建議他「不要送」，認為對方是開玩笑的，「對方只是開玩笑吧」、「真的要人送也會指定品牌啦」、「我覺得是開玩笑而已」、「開玩笑吧？！這東西輪不到你們送」、「新房通常會需要搭裝潢，再來75吋電視要考量屋子格局，不太可能要你們直接送一台電視，真要送也是指定型號」。

還有人幽默表示，可以買2萬多的電視就好，「真的要送就中國品牌、中國製造的爛電視」、「我肯定送一張電視折價券給他」、「買兩個40吋的，湊成80吋給他」、「要是我一律回答缺個正妹」。