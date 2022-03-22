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網推煮菜型Youtuber首選 他們「簡單易學」上榜

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友詢問眾人下廚時會參考哪些Youtuber。 示意圖／ingimage
有網友詢問眾人下廚時會參考哪些Youtuber。 示意圖／ingimage

Youtube頻道種類琳瑯滿目，其中有些人以下廚殺出一條血路，且有別於過往料理大師的食譜專注菜色成品照片，現在影片當道的時代，更重視料理過程的手法難易度及精美呈現。日前有網友在PTT發文詢問，時下有許多煮菜型Youtuber，「大家會看哪個Youtuber學煮菜呢？」

不少人會將下廚影片當成用餐的配菜邊吃邊看，甚至有人會仿照料理步驟重製，因此就有網友好奇，其他人都會參考哪位煮菜型的Youtuber。

文章底下有許多網友點名上過美食節目《型男大主廚》、《美食鳳味》的詹姆士，「詹姆士自己的YT頻道，教的簡單易學」、「詹姆士，煮起來很合家中口味」、「他都盡量簡化流程，作法簡單」，或是提到在台灣扎根的日本廚師MASA，「超喜歡MASA老師，食譜簡單又好吃，很用心拍教學」、「MASA阿，簡單向的，連爐具都是卡式爐」、「MASA講解都很細」。

以美食節目《型男大主廚》、《美食鳳味》聞名的詹姆士開設自己的Youtube頻道後，吸引約86.1萬人訂閱。圖擷自Facebook
以美食節目《型男大主廚》、《美食鳳味》聞名的詹姆士開設自己的Youtube頻道後，吸引約86.1萬人訂閱。圖擷自Facebook

被網友推薦的Youtuber還有旅法廚師阿辰師、克里斯餐桌、全職家庭主婦出身的蘿潔塔，「阿辰師阿，講話台又好笑，也會講解細節，請來的來賓也很棒」、「克里斯餐桌絕對是可以模仿的料理裡最有品質的頻道」、「蘿潔塔，十道有八道都看她的影片」。

至於大陸Youtuber，網友多認為他們的菜餚手法複雜，食材也難在台灣取得，「老骨比較進階一點，王剛除了刀工外算是好複製」、「王剛做菜主要學概念」、「老飯骨不是難是麻煩，在家根本不會那樣燒菜，王剛才是功夫太硬學不來」、「因為中國煮的有些材料台灣很難找，像台灣要去哪找大蔥啊」。

PTT 下廚 YouTuber

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