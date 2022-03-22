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《華燈》數學題最強小姐秒算出接客價嚇傻眾人 網：這3字是關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
《華燈初上》劇情意外出現數學題，引發網友討論。圖／擷自Netflix
《華燈初上》劇情意外出現數學題，引發網友討論。圖／擷自Netflix

讓不少劇迷苦等的《華燈初上》第三季終於在3月18日上線，揭開殺人兇手的真面目，劇情也持續引發熱烈討論。藝人黃豪平發現劇中就暗藏了一道數學題，酒店小姐卻能秒算出答案，令人驚訝，將題目貼上臉書考網友。貼文一出，立即有高手指出關鍵在「3個字」。

台劇《華燈初上》燒腦追兇引發熱潮，許多人加入追劇行列。藝人黃豪平就發現劇中酒店小姐們對於接客交易所得的對話，有如一道數學題，他將對話貼在臉書上，附上兩道試題考網友，還強調「這題會考，很重要」。

題目內容寫著：
「你那對半砍再抽三成的比例，我建議最好調整一下。」
「原來我們每人的價碼是八千？」

問：
1.請問小姐一個人在正常接客時可以拿到多少錢？
2.如果小姐一個人過去一週三次接客、工作共三個月，要求返還應得的全額，可退回多少？

這段對話是出自《華燈》第19集，吳慷仁飾演的寶媽媽謊報旗下小姐的接客交易金額，被飾演「愛子」的郭雪芙揭穿，一名酒店小姐聽到收入是被「砍半再抽三成」，才驚覺原收入是8千，遭到嚴重剝削，被揭穿的寶媽媽則尷尬回嗆「你真的以為你有8千的價碼啊？」

貼文一出，眾網友被酒店小姐的光速心算嚇傻，驚呼「小姐心算都很好」、「這好難，我當小姐一定會賠錢或被騙錢」、「想當年我去應徵小姐的時候，就在數學這關被刷掉」、「看到這一題我有停下來想一下，然後發現我數學不好」、「講到錢，數學都變好了」、「那些年被酒店耽誤的速算高手」、「而且講8000那個小姐超正的」。

也有網友分析指出，「應該是小姐們早就知道是4000，跟老鴇三七分帳，但不知道4000已是對半」、「三七仔，寶寶三成，小姐以為接一次店家收4000，小姐拿七成2800。所以根本不用心算。就是4000的兩倍」、「應該是『對半砍』讓他們的迴路直接4000×2」、「這比較像中文題不是數學」。

華燈初上

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