菜色滿出來！台南男友家盛情款待 一個半月她幸福肥13公斤

情人間交往免不了與對方家人見面那關，但若相處得來便再好不過。來自北部的女網友在Dcard表示，自己來到台南後，時常接受男方家庭的盛情款待，「他們煮飯都不會加味精什麼炒手啊之類的，都是原汁原味，於是乎我來台南都過得很幸福」。

原PO說明自己來到台南已有一年，「常常跑到男友媽媽那邊蹭飯，都會增加很多不一樣的知識！因為很多東西北部沒有」，並附圖細數男方家人用心準備的山珍海味，例如男友爸爸特意購買的錦繡龍蝦海鮮火鍋、無限量的松阪豬肉、小捲炒花椰菜、排隊美食烤雞、外酥裡嫩的白帶魚等等。

最近清明節將至，男友家庭開始吃起春捲，雖然剛開始原PO納悶「怎麼不是用炸的」，但經過解釋，才知南部的春捲類似北部的潤餅，而男友家的備料極為豐富，除了原PO包的松阪豬、蛋、大蝦子外，也有花生粉、糖、油麵、梅子豆腐乳等共17樣。積極的餵食攻勢讓從小外食的原PO能盡情品嚐家常菜，她更自曝一個半月就胖了13公斤，「我已經吃到快變成豬了嗷嗷」。

有網友開玩笑說：「你男友有哥哥弟弟嗎？我想嫁過去啊啊啊，還是直接去你男友家當你男友媽媽的乾女兒」、「請問有缺台傭嗎」、「你男友還有缺男友嗎」。

也有人十分羨慕原PO，「感覺視如己出，幸福又幸運」、「也太幸運了，還沒結婚就要被養肥了」、「南部的爸媽真的都很熱情好客，以前交過南部男友，每次下去他爸媽一定盛情款待」、「好像會阿嬤家會出現的料理，就是好吃、用料又很大方的臺菜」。