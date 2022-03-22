麥當勞豬肉滿福堡跟經典大早餐根本一樣？網愣：吃錯好幾年

速食餐飲店龍頭麥當勞，早餐時段販售的餐點，深受不少民眾喜愛。不過，卻有網友注意到了一個公開的秘密，「麥當勞的豬肉滿福堡跟經典大早餐是不是有點怪怪的」，引發網友們熱議。

網友在臉書社團「爆廢公社」分享，有人可以告訴我麥當勞的經典大早餐，就是兩個麵包然後蛋加上肉嗎？這樣不就是跟豬肉滿福堡加蛋的意思一樣，而且麵包還比漢堡難吃，結果拆開賣還比漢堡貴呢......吃到一半突然發現有點不太對勁」。

文章曝光，不少人紛紛留言表示，「不是有多送一個盤子嗎？你單點漢堡就沒有盤子了啊」、「解構式豬肉滿福堡」、「美式拆開叫經典，合併叫漢堡;台式分開叫定食，合併叫便當，內容差不多，價格差很多」、「我還以為經典大早餐很棒＝＝結果是吃錯好幾年」、「差了10元左右吧」。

但也有老饕指出，「正常的豬肉滿福堡，就是兩片瑪芬麵包，夾著不含雜肉的純豬肉餅跟一個用圓模框煎出來的蛋，而經典大早餐不只是把物件分開而已，那個炒蛋是用殺菌蛋液，還略帶一點技巧煎出來的，所以較為滑嫩，而且蛋液基本上快要兩個蛋這麼多，就方便度來說，我是會吃滿福堡就好，那個瑪芬麵包討厭的地方就是表面玉米粉狂掉而已，抓著當漢堡吃才剛好。但是經典大早餐可以選購草莓醬，弄成草莓瑪芬麵包，分開來吃，另一半再配豬肉餅吃」。