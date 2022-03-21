聽新聞
test
0:00 / 0:00

歲月是把刀！9位地方首長年輕照曝 眾人指這位最驚艷：沒出道可惜

聯合新聞網 / 綜合報導

台大教授王業立在臉書PO出9位地方首長的年輕照，引發網友討論。圖翻攝自王業立臉書
台大教授王業立在臉書PO出9位地方首長的年輕照，引發網友討論。圖翻攝自王業立臉書

過去社群網路流行「敢不敢放上至少五年前的自己」，當時有許多政治人物搭上熱潮，紛紛PO出自己年輕時期或學生時代的青澀照。近日台大政治系教授王業立也分享LINE群組瘋傳的一張照片，竟是目前現任9位地方首長的年輕照，掀起網友一陣討論，驚嘆「歲月真的是一把殺豬刀」。

台大政治系教授王業立在臉書PO一張九宮格照片，並感嘆「唉！誰沒有過去？」只見照片中是現任9位縣市長的年輕模樣，分別是台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕以及高雄市長陳其邁

照片曝光後，隨即引發大批網友熱議，許多人紛紛點名年輕時期的林姿妙林右昌顏值最高，「基隆那個太帥了吧」、「基隆真的帥炸天」、「基隆那位好英俊啊」、「宜蘭真的是女大18變！」、「宜蘭那位根本就入錯行了！她應該要出道的」、「宜蘭真的太驚豔了」。

也有人第一眼完全看不出是哪位地方首長，「我第一眼完全認不出來」、「桃園那一位落差好大啊」、「文燦哥差有點多！」、「新竹市長跟大家不一樣，越來越不錯」、「我都看不出來，可見參與政治都有職業傷害...」、「政治催人老」。不過，有些網友笑稱，年輕時的徐耀昌、陳其邁和現在幾乎沒兩樣，「我想有人先老起來放XD」、「邁邁沒什麼變啊」、「苗栗這位保養最好，始終如一XD」。

目前9位地方首長近況照。合成圖／聯合報系資料照
目前9位地方首長近況照。合成圖／聯合報系資料照

徐耀昌 林姿妙 林右昌 陳其邁 盧秀燕

相關新聞

歲月是把刀！9位地方首長年輕照曝 眾人指這位最驚艷：沒出道可惜

過去社群網路流行「敢不敢放上至少五年前的自己」，當時有許多政治人物搭上熱潮，紛紛PO出自己年輕時期或學生時代的青澀照。近日台大政治系教授王業立也分享LINE群組瘋傳的一張照片，竟是目前現任9位地方首長的年輕照...

新竹年收300萬算基本？他逛街驚見1幕看傻 在地人抖出真相

新竹設有竹科，許多高科技人才都定居在該地，平均收入偏高也帶動當地物價、房價。近日有網友逛竹北的遠東百貨，發現「特斯拉展區」擠滿人...

最強台劇是哪一部？網點名「13年前神作」創造台灣大突破

《華燈初上》熱潮席捲全台，近來第三季終於完播，劇情中的殺人真兇終於揭曉更是引爆全台。台劇熱潮不斷，一名網友就好奇「最頂的台劇」是哪一部？貼文曝光後，多數網友直指2009年的超強電視劇，「最經典沒有之一

拖鞋加襪子是潮流？ 全場狂指「這穿搭」更奇怪

現代潮流不斷地改變，這幾年除了很容易看到有些人為了讓髮型在到定點時是最完美的樣子，會在交通運輸工具上戴著髮捲，也開始有人習慣穿襪子加拖鞋出門，一名網友就感到疑惑，「是我太久沒接觸外面的世界嗎？現在潮流變得好奇怪」。

「這家電」超涼爽卻少人裝？ 大家曝因誤解而心不安

國高中教室裡幾乎都可以看到天花板上有裝設吊扇，雖然吊扇很容易就可以在短時間內讓室內涼爽起來，但許多人卻很害怕吊扇會掉下來，有一名網友就好奇，「大家家裡不裝吊扇的原因？」引起一些網友迴響「血滴子在頭上怎麼安心？」但也有力挺網友指出，吊扇掉下來的機率超極少，車禍機率大那麼多也不見大家不開車。

他煮泡麵必加水餃 電鍋就搞定網狂讚懂吃

水餃是台灣人常吃的主食之一，有網友分享一種特殊吃法「泡麵加水餃」，且只要利用電鍋就能完美烹飪。新鮮吃法引起兩派熱議，有網友直呼他懂吃，但也有人看了直搖頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。