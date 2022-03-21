歲月是把刀！9位地方首長年輕照曝 眾人指這位最驚艷：沒出道可惜

台大教授王業立在臉書PO出9位地方首長的年輕照，引發網友討論。圖翻攝自王業立臉書

過去社群網路流行「敢不敢放上至少五年前的自己」，當時有許多政治人物搭上熱潮，紛紛PO出自己年輕時期或學生時代的青澀照。近日台大政治系教授王業立也分享LINE群組瘋傳的一張照片，竟是目前現任9位地方首長的年輕照，掀起網友一陣討論，驚嘆「歲月真的是一把殺豬刀」。

台大政治系教授王業立在臉書PO一張九宮格照片，並感嘆「唉！誰沒有過去？」只見照片中是現任9位縣市長的年輕模樣，分別是台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕以及高雄市長陳其邁。

照片曝光後，隨即引發大批網友熱議，許多人紛紛點名年輕時期的林姿妙、林右昌顏值最高，「基隆那個太帥了吧」、「基隆真的帥炸天」、「基隆那位好英俊啊」、「宜蘭真的是女大18變！」、「宜蘭那位根本就入錯行了！她應該要出道的」、「宜蘭真的太驚豔了」。

也有人第一眼完全看不出是哪位地方首長，「我第一眼完全認不出來」、「桃園那一位落差好大啊」、「文燦哥差有點多！」、「新竹市長跟大家不一樣，越來越不錯」、「我都看不出來，可見參與政治都有職業傷害...」、「政治催人老」。不過，有些網友笑稱，年輕時的徐耀昌、陳其邁和現在幾乎沒兩樣，「我想有人先老起來放XD」、「邁邁沒什麼變啊」、「苗栗這位保養最好，始終如一XD」。