拖鞋加襪子是潮流？ 全場狂指「這穿搭」更奇怪

現代潮流不斷地改變，這幾年除了很容易看到有些人為了讓髮型在到定點時是最完美的樣子，會在交通運輸工具上戴著髮捲，也開始有人習慣穿襪子加拖鞋出門，一名網友就感到疑惑，「是我太久沒接觸外面的世界嗎？現在潮流變得好奇怪」。

原PO在「爆廢公社」表示，之前的髮捲放在額頭上出門當造型已經讓他很匪夷所思了，最近發現很多人穿襪子加拖鞋出門，「是我太久沒接觸外面的世界嗎？現在潮流變得好奇怪」。

網友紛紛留言，「我到公司就把鞋子換成拖鞋，然後中間如果我要出去買東西也是穿著拖鞋，舒服」、「哈！我上班都是如此穿，因為到上班場所還要換鞋子啊！為什麼要這麼麻煩呢！輕鬆做自己就好！」、「有問題嗎？少見多怪」、「這還好吧？有時健身運動完就直接把運動鞋脫下來換拖鞋回家比較舒服啊」、「我上班也都穿襪子搭拖鞋啊，怎麼了嗎？去到公司還要換室內拖，這樣比較方便，好不？」

此外，也有網友表示比起襪子與拖鞋一起穿，髮捲才是最讓人無法理解的風格，「還好吧，這樣穿舒服，髮捲才醜」、「襪子配拖鞋我可以接受，但瀏海髮捲，我真的不行」、「髮捲真的是奇怪，不過我也會穿襪子加拖鞋耶」、「這比髮捲還久了吧」。