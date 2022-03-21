快訊

央行前總裁彭淮南換屋了 專家：高齡化時代「這屋」最搶手

驚悉東航失事 習近平下達重要指示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拖鞋加襪子是潮流？ 全場狂指「這穿搭」更奇怪

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友指出他最近發現很多人穿襪子加拖鞋出門，讓他無法理解現代的穿搭潮流。圖擷自爆廢公社
一名網友指出他最近發現很多人穿襪子加拖鞋出門，讓他無法理解現代的穿搭潮流。圖擷自爆廢公社

現代潮流不斷地改變，這幾年除了很容易看到有些人為了讓髮型在到定點時是最完美的樣子，會在交通運輸工具上戴著髮捲，也開始有人習慣穿襪子加拖鞋出門，一名網友就感到疑惑，「是我太久沒接觸外面的世界嗎？現在潮流變得好奇怪」。

原PO在「爆廢公社」表示，之前的髮捲放在額頭上出門當造型已經讓他很匪夷所思了，最近發現很多人穿襪子加拖鞋出門，「是我太久沒接觸外面的世界嗎？現在潮流變得好奇怪」。

網友紛紛留言，「我到公司就把鞋子換成拖鞋，然後中間如果我要出去買東西也是穿著拖鞋，舒服」、「哈！我上班都是如此穿，因為到上班場所還要換鞋子啊！為什麼要這麼麻煩呢！輕鬆做自己就好！」、「有問題嗎？少見多怪」、「這還好吧？有時健身運動完就直接把運動鞋脫下來換拖鞋回家比較舒服啊」、「我上班也都穿襪子搭拖鞋啊，怎麼了嗎？去到公司還要換室內拖，這樣比較方便，好不？」

此外，也有網友表示比起襪子與拖鞋一起穿，髮捲才是最讓人無法理解的風格，「還好吧，這樣穿舒服，髮捲才醜」、「襪子配拖鞋我可以接受，但瀏海髮捲，我真的不行」、「髮捲真的是奇怪，不過我也會穿襪子加拖鞋耶」、「這比髮捲還久了吧」。

爆廢公社

延伸閱讀

她才剛買金戒指就掉水溝 網急問：在哪？我要撿！

他徵人去前女友婚禮鬧場 「翻1桌給1萬，被毆打另記補貼」

他問為何要花2千萬買信義區？ 過來人曝「3關鍵」

戴OPPO智慧手錶被同事酸「Apple Watch太貴？」 他一招反制

相關新聞

新竹年收300萬算基本？他逛街驚見1幕看傻 在地人抖出真相

新竹設有竹科，許多高科技人才都定居在該地，平均收入偏高也帶動當地物價、房價。近日有網友逛竹北的遠東百貨，發現「特斯拉展區」擠滿人...

最強台劇是哪一部？網點名「13年前神作」創造台灣大突破

《華燈初上》熱潮席捲全台，近來第三季終於完播，劇情中的殺人真兇終於揭曉更是引爆全台。台劇熱潮不斷，一名網友就好奇「最頂的台劇」是哪一部？貼文曝光後，多數網友直指2009年的超強電視劇，「最經典沒有之一

拖鞋加襪子是潮流？ 全場狂指「這穿搭」更奇怪

現代潮流不斷地改變，這幾年除了很容易看到有些人為了讓髮型在到定點時是最完美的樣子，會在交通運輸工具上戴著髮捲，也開始有人習慣穿襪子加拖鞋出門，一名網友就感到疑惑，「是我太久沒接觸外面的世界嗎？現在潮流變得好奇怪」。

「這家電」超涼爽卻少人裝？ 大家曝因誤解而心不安

國高中教室裡幾乎都可以看到天花板上有裝設吊扇，雖然吊扇很容易就可以在短時間內讓室內涼爽起來，但許多人卻很害怕吊扇會掉下來，有一名網友就好奇，「大家家裡不裝吊扇的原因？」引起一些網友迴響「血滴子在頭上怎麼安心？」但也有力挺網友指出，吊扇掉下來的機率超極少，車禍機率大那麼多也不見大家不開車。

他煮泡麵必加水餃 電鍋就搞定網狂讚懂吃

水餃是台灣人常吃的主食之一，有網友分享一種特殊吃法「泡麵加水餃」，且只要利用電鍋就能完美烹飪。新鮮吃法引起兩派熱議，有網友直呼他懂吃，但也有人看了直搖頭。

網點名「2食品」貴到不太吃了 他嘆：回不去的15元小確幸

物價連年飆升，外食價格也節節攀升，PTT網友發問「有什麼東西因為漲價已經不太吃了呢？」最多網友點名的品項包括雞排及手搖飲，網友直呼「雞排啊，寧願吃雞排便當」、「手搖飲料店賺太大了」，甚至有人兩年沒買手搖飲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。