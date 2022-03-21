他煮泡麵必加水餃 電鍋就搞定網狂讚懂吃
水餃是台灣人常吃的主食之一，有網友分享一種特殊吃法「泡麵加水餃」，且只要利用電鍋就能完美烹飪。新鮮吃法引起兩派熱議，有網友直呼他懂吃，但也有人看了直搖頭。
一名網友在臉書社團爆廢公社發文表示，他非常喜歡吃「水餃麵」，且固定使用「蔥燒牛肉麵」，再加上貢丸、雞蛋就可上菜，直呼「還有誰也這樣吃的，讓我知道我不寂寞」。
他也分享烹飪技巧，只要在電鍋內鍋裝入600cc的水、外鍋裝入1.5杯水，等到有蒸氣後5分鐘開鍋，若內鍋的水開始冒泡，就可將水餃及配料丟入再蓋上，等到開關跳起，再放入泡麵及調味料，攪拌均勻後打蛋，即可上菜。若不是用電鍋，則是將水餃配料煮好後，再丟入泡麵。
其他網友紛紛留言「我也會把水餃丟到泡麵裡面」、「懂吃！」、「這樣搭看起來好好吃」、「其實我也會這樣吃欸」、「這是什麼神奇的操作，太狂了」、「我也會把水餃丟進去泡麵裡面煮，還有香腸也是」、「看起來很豐盛」。
不過也有人無法接受，留言「麵會太爛、湯被水餃吸光，分開吃不好嗎！孩子」、「黑暗料理」、「這樣真的母湯」、「難得看到兩樣我喜歡的食物，卻一點食慾都沒有」、「為什麼不能分開好好吃」。
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