網點名「2食品」貴到不太吃了 他嘆：回不去的15元小確幸

物價連年飆升，外食價格也節節攀升，PTT網友發問「有什麼東西因為漲價已經不太吃了呢？」最多網友點名的品項包括雞排及手搖飲，網友直呼「雞排啊，寧願吃雞排便當」、「手搖飲料店賺太大了」，甚至有人兩年沒買手搖飲。

網友在PTT發問「有什麼東西因為漲價已經不太吃了呢？」許多網友紛紛留言「飲料店」、「手搖飲已戒」、「我的話是雞排，改吃雞排便當」、「鹽酥雞，太貴了，少吃也比較健康」、「蚵仔煎一盤80元，真的當我盤子」、「喜歡的餐廳每年都漲價」。

不少網友都點名雞排、手搖飲，有人留言「雞排、蚵仔煎、手搖」、「手搖飲、雞排、蚵仔煎、肉粽、冰棒」、「雞排，跟大部分的小吃」、「手搖杯、鹹酥雞、雞排」、「飲料、雞排，也建議各位少吃」。

網友最哀嘆手搖飲的小確幸不再，「回不去的15元奶茶」、「手搖飲從珍奶25元，到現在比便當貴也不買了」、「雞排跟手搖飲料」、「手搖+1，改買茶包或茶葉自己泡」、「手搖飲，幾乎都喝超商瓶裝飲料」、「手搖只剩假日犒賞」。