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老師說大班女兒胃口差「水餃只吃7顆」 母傻眼：平常都吃幾顆？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友女兒的老師提醒她胃口不好。圖／取自臉書
網友女兒的老師提醒她胃口不好。圖／取自臉書

兒童處於生長期，通常胃口都不小，有網友貼出女兒聯絡簿上老師的小叮嚀，老師提醒「今天胃口不好，午餐水餃只能吃7顆」，讓她笑稱「我大班的女兒到底平常胃口好的時候水餃吃幾顆？」

有網友在臉書社團爆廢公社發文，她貼出女兒聯絡簿照片，老師在聯絡簿上寫了「今天午餐胃口不好，水餃只吃7顆，請再觀察」。

該網友表示，「今天看到老師寫的聯絡簿 ，我怎麼看不懂？是不是哪裡出問題了？忽然好想知道，我大班的女兒到底平常胃口好的時候水餃吃幾顆」。

其他網友紛紛留言「我家一歲兩個月可以吃8顆，還要水果、喝水、吃別人碗裡飯菜」、「我們家兩歲小胖子也可以吃十顆喲！一歲多時就開始拿碗公，出去吃到飽嘴巴一個半小時沒停過吃的比媽咪還多！」、「一歲半吃半個便當，現在快兩歲，一碗麵吃完還要討吃的」

還有網友留言「大班兒可以吃到15顆，手工水餃大顆的那種。現在已經33公斤」、「我想到有一次我小班的姪女聯絡簿寫了『今天中午吃水餃，培培很喜歡唷！總共吃了兩顆唷！』我們全家都想說，那他平常到底吃多少量？」

該網友事後與女兒老師聯繫，老師表示，她平常的食量至少吃15到20顆水餃，再加上兩大碗湯，所以當天才會有點擔心她的身體狀況。該網友補充，拿天女兒胃口不好，只是因為還沒上大號，回家後就正常飲食了。

水餃 聯絡簿 爆廢公社

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