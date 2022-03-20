他徵人去前女友婚禮鬧場 「翻1桌給1萬，被毆打另記補貼」

日前有網友在Facebook社團「偏門工作」發文徵人去前女友婚禮鬧場，「翻一桌給1萬」，若達成其他條件則給予額外獎勵。前所未見的工作內容發佈至今吸引萬人按讚，上千網友熱烈分享回應。

該網友沒有說明前後的恩怨情仇，只徵求他人去前女友的婚禮翻桌，並要求在婚禮開始後才動手，由外翻到內，翻一桌就給1萬元，「能幾桌就給幾桌，翻到你被拖出去」，且對於成功攻頂主桌的人加碼頒發翻桌執照，倘若遭受「職災」，原PO也表示「有被毆打另外記補貼」。

底下網友見狀，紛紛表達應徵興趣，「私，可以帶紅色塑膠袋打包嗎？」、「這是比翻桌率嗎」、「我剛好最近心情不好很適合翻，我絕對是最好的助攻，補點酒精絕對大開殺戒」、「想知道你前女友辦幾桌，至少要翻10桌才划得來」、「請問揪團一起翻有沒有團體績效獎金？」、「時間地點，私」。

也有網友異想天開想到其他破壞婚禮的方式，「自備推土機去頂+邊唱『嘉賓』有加成嗎」、「我能找個孕婦去現場，然後指著新郎大喊負心漢，然後找人扮演孕婦的爸爸媽媽，這樣比翻桌更有效率」、「穿婚紗衝進去把新郎拉走，缺這種角色嗎」、「有沒有缺演唱『分手快樂』的」、「直接把新郎帶走給多少」。