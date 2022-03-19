有雷／是誰殺了蘇媽媽？《華燈》兇手揭曉 粉絲卻嘆：雷聲大雨點小

聯合新聞網 / 綜合報導
近來討論度爆表的台劇《華燈初上》在昨（18）日上映第3季，幕後黑手也就此揭曉。圖／取自華燈初上官方臉書
近來討論度爆表的台劇《華燈初上》在昨（18）日上映第3季，幕後黑手也就此揭曉。圖／取自華燈初上官方臉書

是誰殺了蘇媽媽？近來討論度爆表的台劇《華燈初上》終於在昨（18）日上映第3季，網友們等了將近兩個半月的時間，迫不及待想知道幕後黑手到底是什麼人，不少人擔心被劇透，趕緊在上線後「8集通殺」，各大社群平台上也掀起熱烈討論。然而，部分劇迷追完後卻感到相當失望，更有人直呼「雷聲大雨點小」，看完相當空虛。

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《華燈初上》演員陣容豪華，劇情主線為追查殺人事件與毒品交易內幕，且劇中角色關係錯綜複雜、每個人各懷鬼胎，令人難以猜想誰才是真兇。其中，「到底是誰殺了蘇媽媽？」更是本劇的看點之一，楊謹華飾演的「蘇媽媽」在劇情中「得罪」了不少角色，網友左思右想猜兇手，等了兩個半月的時間，終於揭曉答案，殺死蘇媽媽的正是劉品言飾演的「花子」

「花子」在颱風夜回到日式酒店「光」，卻被蘇媽媽的「惡言惡語」傷害，一時情緒失控錯手殺死蘇媽媽，隨後章廣辰飾演的警佐「阿達」抵達案發現場，見狀後立刻幫忙「毀屍滅跡」，兩人就此成了殺人共犯，且案發當下的聲音全被「阿達」身上的錄音機錄下，成了後續追兇的關鍵證據。

由於《華燈2》最後一集的結尾就有放出錄音帶的部分內容，讓人能推測出兇手可能就是「花子」與「阿達」，沒想到真相果真如此，讓部分粉絲相當失落。一名網友在Dcard發文表示，「當初在猜想兇手有可能這麼簡單嗎？結果一切好像就這麼簡單，完全不用想太多」。原PO認為，第三季劇情相當平淡，沒有太多的驚喜或意外，且看過預告後爆點都沒了，劇情也有很多地方沒交待清楚，讓她懷疑「《華燈初上》是不是爛尾？」

文章引發熱議，許多劇迷紛紛留言哀嘆「看完好空虛喔，覺得雷聲大雨點小」、「第二季最後一集就知道兇手了，超無聊還以為會來個反轉」、「結尾真的不給過，好平靜的感覺」，也有人認為上映時間拉的太長，讓興致都被消磨了，「可能是我等太久了、期待太高，導致覺得沒預期的好看」、「超級爛尾，第三季超拖，可以兩季結束的東西，硬是拖三季」。

粉絲也力推劇中的其他亮點，「我覺得Hana（劉品言飾演的「花子」）的感情線拍的很不錯耶」、「是寶寶（吳慷仁飾演的角色）救了第三季！」、「寶寶還是榮登我心裡的演技大賞第一名！」、「如果不是把懸疑當作最大看點的人，或許也不會覺得差到哪裡去，劇情、角色刻畫的很不錯」。

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劉品言飾演的「花子」在劇中因一時情緒失控，殺死了楊謹華飾演的「蘇媽媽」。圖／取自華燈初上官方臉書
劉品言飾演的「花子」在劇中因一時情緒失控，殺死了楊謹華飾演的「蘇媽媽」。圖／取自華燈初上官方臉書
章廣辰飾演的警佐「阿達」在劇中成了「花子」的幫兇。圖／取自華燈初上官方臉書
章廣辰飾演的警佐「阿達」在劇中成了「花子」的幫兇。圖／取自華燈初上官方臉書
許多粉絲點名吳慷仁飾演的「寶寶」是《華燈》的一大看點。圖／取自華燈初上官方臉書
許多粉絲點名吳慷仁飾演的「寶寶」是《華燈》的一大看點。圖／取自華燈初上官方臉書

華燈初上 Dcard

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