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頂呱呱成年輕人冷門？老饕曝「關鍵真相」：熱門商品不受歡迎

聯合新聞網 / 綜合報導
頂呱呱曾是台灣速食店始祖，近年來卻不是年輕人的熱門選擇。 圖／頂呱呱粉絲專頁
頂呱呱曾是台灣速食店始祖，近年來卻不是年輕人的熱門選擇。 圖／頂呱呱粉絲專頁

本土炸雞品牌頂呱呱，全盛時期各縣市都能見門市蹤跡，是台灣速食店始祖，不過對年輕一代來說，卻成為了冷門的選項，有網友好奇，「頂呱呱是哪一步走錯了？現在小朋友才不吃？」，有老饕網友點出原因，「熱門商品不符合年輕人口味」。

有網友在PTT八卦版以「頂呱呱是哪一步走錯了，現在小朋友才不吃？」發文，他指出頂呱呱最近反常的推出優惠，但經過還是沒什麼人，他認為，甜甜包和呱呱包應該還不錯吧，好奇「究竟是哪一步走錯了，現在小朋友都不愛？」。

貼文一出也引起網友熱議紛紛留言，「還是很貴」、「炸雞太乾了」、「要在300元內吃到飽，比麥當勞還困難」、「價格高關係但是品質要到啊」、「不裹粉，炸雞顏色黑黑的賣相不好」、「開在很難停車的點，想吃也無法」。

也有老饕點出原因，「呱呱包那種炸油飯小朋友不會喜歡的」、「小朋友速食是為了炸雞，偏偏這家炸雞難吃」、「呱呱包小朋友不會愛啊，搞很像傳統市場」、「會去速食店買地瓜類東西的小孩不多吧，而且炸雞又沒到很好吃」、「他們老了就會吃了，我30才吃呱呱包」、「小孩越來越少吃到台式炸雞吧」。

不過也有擁護者出聲，「頂呱呱炸雞不難吃啦，就傳統台式炸雞而已」、「我還蠻喜歡的，只是炸雞總覺得特別小塊」、「呱呱包超好吃」、「其實炸雞還蠻好吃的，就是太貴了」、「炸雞是敗筆吧，不然其他有些蠻好吃」、「桃園車站那間要排隊喔！誰說沒人吃？」。

頂呱呱 速食

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