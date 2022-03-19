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口碑／《咒術迴戰0》在紅什麼？短短6天票房飆破1億　電影彩蛋藏驚喜

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:翻攝Facebook／Medialink Taiwan

文／姜雅馨

台灣近期掀起日本動畫電影炫風！繼《鬼滅之刃》推行劇場版電影後受到動漫迷矚目，日前《咒術迴戰0》也深獲不少網友好評，甚至躍居《DailyView網路溫度計》動畫電影口碑排行榜第一名。

劇場版咒術迴戰0動畫電影網路口碑排行榜

▲「劇場版 咒術迴戰0」位居網路溫度計的動畫電影網路口碑第1名。

image source:《DailyView網路溫度計》動畫電影網路口碑排行（2021/12/18~2022/03/17)

《KEYPO大數據關鍵引擎》我們也可以發現《咒術迴戰0》短短一個月就迅速累積逾4萬筆的討論聲量，不僅在上映前網友引頸期盼，在2月24日台灣正式上映後更是直衝3,457筆網路聲量，至今仍是網友討論話題。

劇場版咒術迴戰0近一個月聲量趨勢變化

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

你看過超高人氣的劇場版《咒術迴戰0》了嗎？

日本動畫電影《咒術迴戰0》改編自芥見下下原著漫畫《東京都立咒術高等專門學校》，也是《咒術迴戰》前傳，故事描述年僅16歲的乙骨憂太被特級咒靈祈本里香附身，在生前祈本里香曾是乙骨憂太的戀人，不過乙骨憂太曾遭受同學欺凌，祈本里香為此報仇，導致同學身受重傷，乙骨憂太因此被咒術界宣判死刑。

劇場版咒術迴戰0乙骨優太

image source:翻攝Facebook／Medialink Taiwan

為了解除里香的詛咒，乙骨憂太轉學到東京咒術高等專門學校就讀後，便認識禪院真希、狗卷棘、貓熊，四人經過多次合作祓除咒靈，也讓特級咒術師乙骨憂太學會控制咒力的方法。

四人的導師五條悟在學生時期有位摯友「夏油傑」，雖然同樣身為特級咒術師，但目標只為創造咒術師獨大的世界，為此發起「百鬼夜行」攻勢，在東京與京都放出數千咒靈企圖奪取祈本里香強大的咒力，最後乙骨憂太以生命為代價擊退夏油傑，祈本里香事後也得以順利解除詛咒。

咒術迴戰0照片

image source:翻攝Facebook／Medialink Taiwan

《咒術迴戰0》夯爆導致盜錄事件不斷！代理商籲：不要讓愛變成詛咒

隨著《咒術迴戰0》在台首日票房飆破1660萬，也出現許多非法盜錄的影迷，對此台灣代理商Medialink Taiwan也罕見在官方臉書鄭重發文，「知道大家等待了這麼久的時間，在電影院見到好久不見的角色一定會興奮難耐，但上映才一天的時間，就已經接到數起盜錄檢舉」，呼籲粉絲「用正確的方式支持他們」、「不要讓自己的愛變成扭曲的詛咒」，宣導勿讓盜錄的行為導致未來無法在台灣順利上映日本動畫電影。

咒術迴戰0電影台灣代理商發出嚴正呼籲

image source:Facebook／Medialink Taiwan

《咒術迴戰0》上映6天票房破億！電影藏彩蛋掀動漫迷熱議

在日本動畫電影《劇場版 咒術迴戰0》中也可以發現近一個月熱門關鍵字包含「漫畫」、「上映」、「人氣」、「票房」、「故事」、「劇情」、「角色」等，除了上映短短6天就擁有超高人氣、票房飆破新台幣1億元，成為2022年台北第九週週末票房冠軍，加上改編自《進擊的巨人》作者芥見下下旗下作品，也讓網友紛紛期待該電影的故事內容。

劇場版咒術迴戰0近一個月熱門關鍵字

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

電影版劇情也增加許多小彩蛋，例如里香解除詛咒開眼後，電影結尾字幕從「咒術迴戰」變成「咒術迴戰0」，漫畫中乙骨憂太沒有使用黑閃，在電影中搭配音效與動畫呈現黑閃，也讓不少觀眾眼睛為之一亮，另外像是乙骨憂太、五條悟及夏油傑等鮮明的角色更是讓網友對他們印象深刻。

咒術迴戰0電影藏驚喜小彩蛋

image source:翻攝Facebook／Medialink Taiwan

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月17日至2022年03月16日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『劇場版 咒術迴戰0』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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