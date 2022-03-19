麥當勞「冰心雪糕」突喊停售 公告4字網傻眼：國文很重要

麥當勞除了有經典的蛋捲冰淇淋外，其實還有一款銅板價點心「冰心雪糕」，目前只有極少數門市買得到，很多人都不知道這個品項，近期有網友到可以購買冰心雪糕的門市，結果卻看到公告寫著「暫停供應」，讓他非常失望，不過也意外看到上頭的成語疑似用錯，引起網友熱議。

冰心雪糕以蛋捲冰淇淋為基底，在上頭倒滿了滿滿的巧克力醬，變成脆皮巧克力外層，雙重口感十分療癒，一隻售價25元，目前只剩下9家分店有供應，分別為台北館前-點心站、中和家樂福-點心站、桃園經國家樂福-點心站、中清家樂福-點心站、台南三越二-點心站、仁德家樂福-點心站、高雄漢神二-點心站、鳳山大潤發-點心站、五甲家樂福-點心站。

有網友在PTT發文，18日要到台北館前店麥當勞買冰心雪糕時，結果看到門口的公告寫著，「親愛的來賓您好！由於冰心雪糕供過於求，暫停供應，造成您的不便，敬請見諒，麥當勞館前衷心感謝您的光臨」，仔細一看因為寫著「供過於求」，讓他質疑「雪糕是多到不想賣嗎？」。

照片一出也引起網友留言，「就是不想賣你不行？」、「誰再說國文不重要的？」、「人家庫存多還是不想賣不行嗎」、「國文的重要性」、「沒人要排隊不想賣」、「飢餓行銷啊」、「我會直接跟店員講耶」。

也有不少人認為是，「供過於求就是沒需求，所以停賣」、「跟房市一樣，供過於求」、「沒有人買，所以停賣」、「沒人買只好停賣啊」、「是你看不懂」、「市場反應不好，停賣阿」、「沒人買的意思啦，太誠實了」、「理解力真差，你看店家菜單上會刪掉的項目是賣得好還是賣不好」。