領帶「小線圈」別拉別剪 達人解釋功能網友驚「完全不曉得」

在重要的正式場合，經常都必須穿上一身整齊的西裝領帶。而領帶構造細究起來，其實頗有一番學問，要完全掌握並不容易。最近日本媒體，就提醒了一個初學者容易忽視掉的重要細節。

根據日本媒體「grape」報導，日本知名的領帶商「SHAKUNONE」的負責人，最近在官方twitter上分享，表示在領帶內裡的尖端處附近，有一條打成圓圈的絲線。對第一次看到領帶的人來說，很可能會不小心去剪斷，或者因為好奇，就試著去拉扯那條線。

然而，那條線圈其實是領帶的「調整線」，可以在綁領帶或解除時提供輔助功能，因此平常最好不要動到。由於近來是日本的畢業季，許多學子將踏入職場工作，有可能才第一次接觸到領帶，因此SHAKUNONE才會出面提醒，以防社會新鮮人不小心搞錯。

網友們也紛紛表示「我一直都是邊想『這個線到底是幹嘛的』一邊去拉扯它耶，原來是不行的嗎」、「以前完全沒有注意到」、「我家老公很少穿西裝所以也都沒注意到，今年兒子要畢業了，好險有看到提醒」、「我因為好看所以蒐集了10條多的領帶，但都沒發現這點」、「我以前就是不小心剪掉了，後來都會注意」。