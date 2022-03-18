他怨一款衛生紙盒超難用 反釣出網友讚好問「哪買得到」

日前一名網友在「爆怨2公社」貼出照片，認為一款抽取式衛生紙盒太難用，抽出來的衛生紙就像回收曬乾再利用。有部分網友同意原PO說法直指「這個真的爆難用的！會怒炸」，但也有網友讚好求問「哪裡買」。

原PO發文表示，他認為公廁的抽取式衛生紙盒的衛生紙，抽出來後就像被一張張拿出來曬乾再利用過，甚至說根本皺得像用過，抽出來也只是薄薄一張，沒什麼存在感。他氣炸認為，（如廁後）乾脆直接用竹片刮一刮就好了。

這番說法引發兩派網友討論，部分網友同意原PO說法，認為真的很難用，「真的超難用的啊…大個便還要一張一張攤平…」、「我在公廁用過，超難用，一塞住，後面的人都別想用了」、「這個真的超難用，抽出來都扁成一條了還要一張一張攤開來」、「當發現衛生紙都在裡面抽不出來時就是智障設計了」。

但也有網友覺得這種設計很好，「我覺得這設計很棒，一次一張，不怕上一個手不乾淨碰到乾淨的衛生紙耶」、「不是因為怕衛生問題會有細菌飄來飄去感染嗎？我覺得不會很難用啊，一次一張用幾張抽幾次感覺也很環保」、「這設計很棒，常常看客人吃一碗麵就抽一大堆面紙在旁邊，吃完麵那些沒用的要回收也不是，要丢也好浪費，想了解，這要哪裡買得到」、「這種應該是衛生跟節省用紙考量下比較好的方式了」。