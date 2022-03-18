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他煮泡麵加入這一物 釣出一票同好「我也會」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO喜歡將水餃加入泡麵一起吃，還分享料理過程。 圖／爆廢公社
原PO喜歡將水餃加入泡麵一起吃，還分享料理過程。 圖／爆廢公社

水餃泡麵是不少人喜愛的美食，不僅簡單方便，還能夠填飽肚子，但如果將這兩樣加在一起你能接受嗎？一名網友透露自己很喜歡將這兩樣結合在一起，可惜女友不愛，他還分享料理的撇步，貼文一出引來不少愛好者回響。

原PO在臉書「爆廢公社」表示，自己對於「水餃麵」非常著迷，也從小吃到大，而且還指名某品牌的泡麵才夠味。除了泡麵、水餃外，還要另外加入貢丸，再打入兩顆蛋，配料相當豐富。

他還分享料理的小撇步，將電鍋內鍋放入600cc的水，外鍋1.5杯水（內鍋如果放熱水只需要一杯水），接著按下開關讓水煮到冒泡，然後再放入水餃和喜歡的配料並蓋上蓋子，直到開關跳起來，最後加入泡麵和調味包，並且打上一顆蛋就大功告成。當然不一定要用電鍋，用其他鍋具將水餃配料煮熟關火，再丟泡麵就可以了。

只不過女友對於這樣的組合不能接受，認為湯會混濁，「而且哪有主食配主食當正餐」，這樣的說法讓原PO聽了也哭笑不得，只好PO文詢問鄉民們「還有誰也這樣吃的，讓我知道我不寂寞」。

貼文引來不少同好力挺，「我弄一次泡麵加水餃給我老公吃，他就直接愛上了，每次都在那邊『我可以加水餃嗎、我可以加水餃嗎？』」、「好像很好吃耶」、「水餃單獨煮，撈起來放著，煮好泡麵，再下水餃，才不會因為麵皮水味道影響泡麵口味，我以前也會這樣吃」、「終於找到同好」、「超好吃，但是超級不健康，整鍋滿滿的澱粉」、「高招！學起來（宵夜筆記）」、「我也喜歡這樣吃，喜歡什麼就下什麼」。

不過也有人不能接受，「這我不行～水餃不能加在任何東西裡，就算是煮成湯餃我也不能接受」、「配餛飩好像會好一點，配水餃我也不行」、「我也覺得主食不能兩個」、「煮泡麵還好，但是加水餃我也不行，也會吃太飽」、「好多澱粉，不能接受」、「沒吃過，水餃我比較喜歡單獨吃」、「我可以理解你女友」、「抱歉，但真的看起來像廚餘」。

水餃 泡麵

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