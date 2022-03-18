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高海拔營地深夜驚見「它」 露友：物資供應救星

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友深夜在新竹五峰山上遇到「小蜜蜂」，讓他又驚又喜。 圖／翻攝「露營公社」
有網友深夜在新竹五峰山上遇到「小蜜蜂」，讓他又驚又喜。 圖／翻攝「露營公社」

登山露營是許多人非常喜愛的戶外活動之一，不僅能夠接觸大自然、欣賞壯闊的山景，還能夠野外紮營，體驗大都市沒有的感受。不過在野外活動，很多事情都不方便，一名網友日前攀登新竹五峰山，深夜時竟然聽到「小蜜蜂」的廣播聲，讓他又驚又喜，貼文引起不少人的回響。

從這名網友在臉書「露營公社」貼出的照片看到，一輛小廂型車的後門打開後，可以看到車內放了貨物架，架上擺放了許多食物，有泡麵、麵包、飲料等各式各樣商品，猶如行動版小超商。

原PO表示，當天晚上快10點時，竟然在海拔1200公尺的五峰山上聽到小蜜蜂的廣播，讓他驚呼「太驚奇了！這感覺…聽說老闆是宜蘭開來的，有露友也有遇到過嗎？」

不少人看了覺得很新奇，「這太好玩了吧，好想遇到」、「蠻有趣的」、「好強喔！從宜蘭到新竹」、「真好，還沒遇到過，這看到一定必買」、「天啊！猛啊」、「超豐盛欸」、「我覺得很棒，因為深山真的物資供應有限，很感謝像這位老闆願意開這麼久的車來到偏遠的山區，謝謝你」。

有遇過的網友則大讚非常方便，「我也有遇過！在五峰福心園咖啡露營區」、「五峰露營區都會看到這台，白天還會有『把噗』冰淇淋車」、「遇過二次，限定週六才有，也是在21:30左右才等到，蠻懷念的回憶，孩子們也很期待」、「我們也遇過飲料車跟食物補給車」、「還能提早訂生日蛋糕唷」、「前天才買，這個大蜜蜂已經好幾年了」、「在高山營區看到這台我會淚流滿面」。

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