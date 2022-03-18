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桃機「高壓電纜被剪」釀停電 台電員工曝SOP壓到手軟

聯合新聞網 / 綜合報導
一名台電外線搶修人員分享工作時要穿戴的裝備。圖擷自爆廢公社
一名台電外線搶修人員分享工作時要穿戴的裝備。圖擷自爆廢公社

桃園國際機場第二航廈，3月11日有外包工人用油壓剪破壞電纜，企圖變賣牟利，釀成航廈大停電，掀起各界討論。一名自稱是台電的外線搶修人員有感而發，桃機是特高壓用戶，儘管不清楚用戶自備電纜的絕緣等級，但「我也不會這樣傻傻的去剪啦」。

該名男網友在爆廢公社表示，事件發生過後看到許多人說希望請台電示範「活電剪高壓電纜」，但他們卻連桃機是特高壓用戶都不知道，「責任分解點後面的設備都是用戶自己建置並聘請機電顧問公司在維護，用戶自備路線故障到底又跟台電有什麼關係呢」。

原Po指出，一堆大學生自己房間停電就打1911找台電，結果到現場才發現是他們自備開關跳脫，不禁讓他抱怨，「拜託你們家電燈線路壞掉請找水電查修」，而桃機電纜從都到尾都不是由台電人員處理，包括復電也都是桃機員工自己處理，「我不希望以後大家連家裡燈泡壞掉也打來台電報修」。

另外，他也分享台電的標準作業流程sop，他提到配電系統分為架空11.4KV、地下11.4KV、地下22.8KV，架空線路11.4KV活現作業剪接跳線是很正常的日常工作，都要穿著防焰衣、絕緣手套及絕緣鞋等，假設沒有電動線剪，就得戴著絕緣手套手動剪線壓到手軟。

而地下線路22.8KV是禁止活電作業的，桃機的用戶自備電纜與台電的線徑廠牌型式皆不相同，因此絕緣等級如何原Po也不太清楚，「反正我是不會這樣傻傻的去剪啦」。

桃機 電纜 台電

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