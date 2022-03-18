開車上路不斷被路人猛盯 原因揭曉眾人驚訝：妳是女車神

相信有不少人都有過將洗好的鞋子物品放在自家車子上曬乾的經驗，但開車上路前可要檢查一下有沒有拿下來，一名女網友自曝糗事，她說日前開車上路，發現路人都對她投以異樣眼光，事後才發現車頭前放了兩雙鞋子竟然忘了拿下來，許多人看了都大讚她開車技術非常好。

女網友在臉書「爆廢公社」寫道，日前天氣不錯，她把兩雙鞋子洗好後因為擔心放在地上會有螞蟻跑進去，於是就放在車頭前保險桿上面晾乾，但沒多久她準備開車出門，卻忘了將鞋子拿下來。原PO說一路上發現不少路人都在看她，讓她覺得很奇怪，到目的地後走到車前一看差點沒暈倒，「我的鞋⋯從家裡一路跟我開車出來，好好站在車前面」。

照片一PO出引來不少討論，「用飄移的出去再回來是吧，高速風乾法」、「下次直接掛在左右視鏡」、「不只能曬太陽還能吹風」、「沒事的、這樣乾的比較快」、「妳的鞋止滑效果非常好，都沒滑掉」、「鞋子的抓地力很棒」。

還有網友驚訝原PO的駕駛技術太好，「您是藤原拓欣？鞋子沒掉咧」、「技術不錯」、「這表示妳開車技術很好，很穩」、「看妳開車多穩」、「厲害！開整路都沒掉」、「妳根本是女車神，開整路鞋子都沒掉」。