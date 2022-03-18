公車候車亭新設置「一整排按鈕」 用途曝光網讚：太方便了

聯合新聞網 / 綜合報導
台中市公車亭。圖/台中市交通局提供
台中市公車亭。圖/台中市交通局提供

許多人上下班、上下課都會選擇利用大眾交通工具來搭乘，但不是每個城市都有捷運，也因此公車成為最多人搭乘的交通運輸。公車候車亭通常都會貼上交通路線圖，有些會設置跑馬燈來告知乘客車輛抵達時間，不過就有網友發現台中的候車亭旁出現一整排的按鈕，主要作用曝光後也讓不少人大讚。

這名網友在Dcard貼出一張照片，只見一處公車候車亭旁邊有一個柱狀形的裝飾，上面有9個大大的按鈕，按鈕旁還分別標註公車的路線號碼。原PO表示近期看到台中公車站新增了越來越多像這類的服務燈，他說這個主要是給需要的人使用，不是給一般人等車按的，「有人有注意到這個新裝置嗎？」

其實這是台中市政府為了弱勢族群等車所設置的「候車亭服務燈」，針對中清、北屯、崇德、文心、忠明、復興及五權路等市區主要路廊130處候車亭，建置無障礙候車服務燈系統。台中市政府官網指出，這項設置主要目的是因為有些身障者等車時招手，但司機卻沒看見，或者是年長者等車時不斷地起立、坐下來確認到站公車路線，為了避免發生公車過站不停及民眾在車道上招手的危險，因此建置這套無障礙候車服務燈系統。

民眾只要按下路線按鈕或輸入公車路線後，候車亭內小型服務燈就會顯示無障礙圖示及選擇的路線，亭外大型服務燈則顯示民眾欲搭乘的公車路線，司機看到路線服務燈就會靠站停車，民眾只要等車到了直接上車就可以了。

不少網友看了也直呼很便民，「感覺蠻方便的」、「太讚了吧，不然有時候晚上攔公車還得開手電筒走到機車道揮」、「我有時會按，這會提醒公車即將抵達，有些貼的告示是預約公車服務燈」、「從來沒看過這東西！每次攔車都從我眼前咻過去」。

有網友在台中一處公車候車亭發現新裝置。 圖／翻攝自Dcard
有網友在台中一處公車候車亭發現新裝置。 圖／翻攝自Dcard

公車

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