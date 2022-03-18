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體溫計折成「36.8度」更好用 日網友神發想被讚爆：快出商品
肺炎疫情期間，許多家庭都會常備體溫計，隨時檢測自己的健康狀況。一般測量腋溫的溫度計，大都設計為長型的，但最近一位日本網友，就提出另一種溫度計的設計方式，引起許多討論。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「Monyaizumi」近來分享，表示他試著製作了一個曲斜「36.8度」的體溫計，而36.8除了能代表發燒基準之外，透過這樣的角度，在實際測體溫時也能更為方便使用。
@各位— ゐずみ / wizumi (@Monyaizumi) March 8, 2022
『36.8度の体温計』を作ってみたら、思いの外かなり測りやすい形の可能性が出てきたのでご報告します。 pic.twitter.com/KB8NGqhwvu
Monyaizumi指出，根據體溫計製造廠商的說明，測量腋溫時最合適的角度，本來就在30至45度之間。因此他選用36.8度的設計，使用上能夠更為直觀，讓沒有醫療背景的一般人也能自然調整到正確角度。雖然還有一些細節需要調整，但希望以後的溫度計，能夠朝著這樣的設計發展。
網友們也紛紛贊同，表示「這絕對該商品化」、「你是天才嗎」、「溫度和角度都有涵意呢」、「醫療現場應該要引進」、「簡單又實用的點子」、「好想要喔、不然幫小孩子量溫度都超麻煩的」、「確實沒有一定得做出直線的必要」、「該申請專利啦」。
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