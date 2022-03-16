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他問兵役延長大學生會不會炸鍋？ 網批：以前人都這樣當

聯合新聞網 / 綜合報導
國內近期掀起一波國軍延長義務役役期的討論。本報資料照片
國內近期掀起一波國軍延長義務役役期的討論。本報資料照片

烏俄戰事延燒，讓眾人聯想到台海兩岸長年的問題，許多民眾關心國防量能之餘，也掀起一波國軍延長義務役役期的討論。一名網友在「PTT Web」發文表示，他已經脫離校園多年，但有感於最近兵役延長至1年的討論，不知道將會受到影響的大學生族群有何看法，引起眾人熱烈回應。

原PO提到，一直以來兵役都是朝縮短期限的方向前進，「我們從以前最早當兵3年、2年、1年10個月、1年半、1年，一直到現在的4個月」，但現在的討論一口氣從4個月要延長到1年，簡直是史無前例的創舉，「很多大學生可能原本畢業後的人生規劃、就業等都被打亂了」，讓他不禁好奇，對於這個影響自身的重大議題，大學生們的反應為何，「會炸鍋嗎？還是就算了？默默接受認命？」

許多網友猜測，若是真的延長到1年，可能會有人上街抗議，「改了說不定久違的學運又要回來了」、「如果我是大學生，原本只要當4個月，突然又要變1年，應該會很嘔吧」、「由奢入儉難」、「今年要選舉不會改的」、「猜測會用出生年來分，不然會一堆大學生趕在改制前擠在暑假去服完4個月」、「準備要上研究所，開始懷疑自己，如果訓練項目不是以往聽到的拔草掃地，而是做一些有意義的訓練，我沒關係」、「只從新兵開始，就像勞保破產，全部年輕人擔，退休繼續爽領一樣，完全壓榨某群體而已」。

但也有網友認為延長至1年並無大礙，「講得以前當1年的都沒被打亂喔」、「1年大概才剛進入狀況就退伍了」、「為了台灣未來戰力，以前人都這樣當，現在想爽又想喊台灣？」、「不想當兵就不想當兵，扯那麼多，後人縮短前人也沒在叫，結果要延長就只有後人在鬼叫」，也有人認為兵役長短不是問題，「如果認真操練，4個月也夠了，國軍不改革，就算當2年也只是一堆做假」。

PTT 大學生 兵役

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