他年薪250萬追不到超商正妹 網點出「關鍵原因」：錢是其次

一名年收250萬的科技新貴，為了讓自己早日脫單，不斷觀察生活中有沒有出現心儀對象。最近發現租屋處附近的小七女店員「是自己的菜」，於是一口氣買了幾百杯拿鐵寄杯，並且特地每天早晚去領一杯，以加深女店員對自己的印象。沒想到一個月後竟被對方拒絕，眾多鄉民紛紛點出「關鍵原因」，認為錢早已不是把女生追到手的必勝秘笈。

一名網友在PTT以「年收250萬追不到便利商店女店員的八卦？」為題，寫說自己有一名在科技業上班的朋友，最近環島跑來自己居住的縣市約吃飯。用餐過程中友人主動向原PO提及，前陣子在公司裡獲得調薪機會，目前年薪已差不多要破250萬。原PO當下以為朋友是來跟自己炫耀，於是假裝若無其事地問友人「現在不是正忙怎會突然跑出來玩」？竟意外釣出友人的把妹心酸史。

友人向原PO訴苦說，最近看上租屋處附近的小七女店員，為了成功讓女店員留下深刻印象，友人特地趁著「OPEN POINT」的APP釋出優惠活動時，買下上百杯拿鐵，接著連續一個多月，每天早晚都到超商報到一次。某天友人覺得把妹的時機成熟了，於是主動說要約女生去看某個展覽卻被拒絕了。原PO表示友人很難過，只好跟公司請幾天假，騎重機去環島散心。

故事曝光後，不少鄉民紛紛留言告訴原PO為何朋友會把妹失敗，「長相問題」、「一定長肥宅樣」、「一定不帥，可憐哪」、「把朋友的照片先拿出來大家看一下」、「白癡才會以為年輕女生可以用錢砸」、「絕對是臉跟潮度，你今天若是一個超帥的8+9，即便只領22K，還是比較有優勢的好嗎」、「你今天是高加索白人，零收入，妹還會倒貼」。

另外，有網友點出或許是原PO友人的約會模式和說話方式有問題，「因為他沒秀出車鑰匙或薪資單」、「小女生重點是要幽默啊！錢其次」、「看什麼展覽，帶她去騎重機說不定還約得到」、「男生風趣幽默，會講話會聊，追女生比較好入手」、「講真的年薪250萬還追不到，不是太醜就是太肥宅，不然就是講話難笑又自以為幽默」、「說不定人家早就被年薪251萬的男生訂走了」。