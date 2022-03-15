車子小就是狂！市區大角度斜插停車法 網羨煞：超任性但好爽

台灣地狹人稠停車位難找，車身太大若再加上技術不好，讓停車難度更高。一位網友發現路邊停車格內停了一輛車，但車主的停車模式，讓原PO忍不住讚嘆「車子小就狂啊」。照片曝光引發熱議，讓人大讚該換小車了。

一位網友在《爆廢公社》PO出一張照片，只見圖中路邊一排停車格停滿車，其中一輛車身較小的汽車，車子四輪依規都在停車格內、車頭方向也正確，但車身整個是斜插進格子裡，角度硬是跟其他車輛不一樣，讓原PO讚嘆「車子小就是狂啊」、「我是不是應該換小車？」

貼文一出，眾人笑翻紛紛留言，「小車就是任性」、「超任性但好爽」、「沒礙到別人，不能說他錯」、「四個輪胎都在停車格裡，沒問題啊」、「而且還沒有出格壓線，很好，通過！」、「以前看過直停在兩根電線竿的中間」、「好適合停車技術不好的我」。

貼文也掀起換車話題，「一個人通勤代步用還是買小車比較不會塞車」、「這台我開過，很好停車+1」、「打橫的可以停兩台」、「換一台吧 人生從此開始簡單了」；但也有人抱怨「超討厭這種車，每次都以為有車位」、「停車場快滿，好不容易找到車位想停進去時，才發現這貨窩在裡面…」、「每次開這台出去停路邊都很怕回來時前面又被插進一台車」。