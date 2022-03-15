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窗戶紗網上莫名結出14顆「麝香葡萄」 內行急喊：別用手碰

聯合新聞網 / 綜合報導
窗戶紗網出現的青綠色球狀物讓網友疑惑不已。圖擷自Facebook
窗戶紗網出現的青綠色球狀物讓網友疑惑不已。圖擷自Facebook

日前有網友在爆廢公社附上3張圖表示，他在窗戶的紗網上「收到類似麝香葡萄」，但不確定到底是什麼，因此發文詢問。文章底下有內行網友解答此為荔枝椿象的卵，需要小心處理。

原PO的附圖顯示，14顆青綠色的球狀物緊密羅列在窗戶紗網上，一眼看去狀似麝香葡萄，但其實是荔枝椿象的卵。雖然有人開玩笑說：「這超好吃，配白飯可以吃三碗」、「產地：惠比壽」、「用放大鏡在陽光下仔細觀察吧，怕看不清楚所以聚焦增加亮度」，不過也有好心網友提醒，「注意！弄破蛋殼被汁液噴到有可能導致皮膚潰爛！」

荔枝椿象俗稱臭屁蟲、臭椿象，常危害到荔枝、龍眼或欒樹等無患子科植物，故被視為農業害蟲，其多在2到8月產卵。根據農業知識入口網，民眾在居家環境發現荔枝椿象的卵，可直接拿衛生紙捏死處理，若為還不會飛的幼蟲，可瞄準腹部噴灑肥皂水使其窒息而死。假設不小心被汁液噴濺，須立即以大量清水沖洗稀釋，如皮膚出現灼熱、搔癢，可先冰敷後看診。

爆廢公社 荔枝椿象

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