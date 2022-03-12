怎麼分辨台北人？在地人認證「2字」：從高中就會說

每個縣市都會有自己的一些文化特色，從對話跟行為舉止有時候就能推測出來。近日有網友好奇，還有哪些用語是台北人特別愛說的呢？引起網友熱議，有一處地點是幾乎每個台北人都認證的，那就是「北車」，有人說自己從高中就開始講了。

有網友在PTT女孩版以「還有哪些台北用語」發文，他表示像是台北車站會被說成北車、永和豆漿會說永豆、館前路麥當勞會說館麥/赫麥、計程車叫小黃、7-ELEVEN便利商店是小七，「想要學習一下這種地方次文化，還有哪些台北用語可以學習？」。

其中最多人認證的是台北車站被簡稱為北車，「除了北車，其他是誰在亂講話」、「我也台北人，只有用過北車小7剩下的從來都沒聽過哪來那麼多奇怪簡稱啊」、「台北人從高中開始就口語講北車啊」、「只聽過北車」、「北車以外的都外地用語」。

不過也有人認為，「很多台北人根本沒在這麼用」、「小黃小7不算吧」、「與其說有沒有聽過，不如說那些根本不是台北用語啊」、「看到永豆好想噓」、「小7小黃的簡稱是發源於網路吧」。