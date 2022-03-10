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俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

為何女優選擇下海拍A片賺錢？ 他揭密「關鍵原因」：刷新三觀

聯合新聞網 / 綜合報導
日本AV產業盛行，不免讓外界好奇女優入行的動機。圖／翻攝自三上悠亞IG
日本AV產業盛行，不免讓外界好奇女優入行的動機。圖／翻攝自三上悠亞IG

日本AV產業盛行，不免讓外界好奇女優入行的動機。對此，有「網紅推手」之譽的廣告導演圤智雨（戲引子）就發表「刷新三觀的女優下海理論」，揭露3個關鍵原因。

因拍攝鄧佳華首部AV而受到關注的導演圤智雨，日前在臉書PO文表示，他常說女優下海一定是欠錢跟缺錢，但很多人會說不一定要當女優，「可以酒店上班呀？可以伴遊呀？可以外送茶呀？」但其實還有別的原因是大家想不到的。

圤智雨提到，首先，酒店要喝酒，「不是每個人都愛喝酒，更不是每個人都會應酬各種董事長」；其次，外送茶跟伴遊都有未知風險，「妳不會知道妳的客人是誰？還有得性病風險，8000元的外送茶，只實拿5000元，太少。」

最後，圤智雨透露，選AV是因為單次拍攝最少可實拿5到6萬，且比較不會有染病風險，因為男優都會做好防護措施，以及會有健康檢查報告，雖然現場人多，但經紀公司都會保護自己，而男優使用體位也事先會知，不會有受傷風險，「以上，是否刷新你三觀呢？」

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