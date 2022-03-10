見大S再婚感動 他鼓起勇氣打給「20年前女友」 下場卻荷包大失血

台灣女星大S與南韓男星具俊曄日前宣布結婚，相隔20年終於修成正果，引起不少人熱烈討論。一名網友看到大S再婚的新聞後相當感動，於是決定效仿具俊曄也打給20幾年前的女友，沒想到後果卻是多花了1萬3000元，令網友紛紛爆笑。

一名網友在「爆廢公社」發文被轉發到「爆料公社一日小編」，他看到大S和具俊曄要結婚的新聞，相當感動，於是他也鼓起勇氣拿起手機，撥打了20幾年前女友的手機號碼，沒想到居然通了，對方疑惑地回答，「幹嘛？」，原po則表示，「沒有啦，想問看看星期日女兒的生日蛋糕訂好沒？」，對方則冷漠地回應，「還沒啦，你去訂，還有妳女兒的學費單在桌上，趕快拿去繳一繳，聽到沒，掰～」，原來原po所說的20年前女友就是現在的老婆，掛掉電話並在桌上看到女兒13004元的學費單後，他不禁感嘆，「沒事還是別亂打電話比較好」。