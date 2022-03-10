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也是20年不換！他的LV皮夾從國中用到大 高喊：死也要合葬

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友的皮夾從國中用到現在都沒換過，還說以後想和這個皮夾一起下葬。圖擷取自twitter
一位日本網友的皮夾從國中用到現在都沒換過，還說以後想和這個皮夾一起下葬。圖擷取自twitter

每個人使用物品的習慣不同，有的人喜新厭舊，也有人東西到手之後，一用就是好幾年捨不得換。最近一位日本網友，就分享了一個他使用已久的皮夾，引起許多討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「ika_po」最近分享照片，表示他在國中的時候，母親就給了他一個名牌「LV路易威登」的皮夾。結果這個皮夾一用下來就是20年，就連如今都已經出社會工作多時，他仍在繼續使用。

從照片中可以看出，皮夾現在裡頭除了財物以外，還裝滿了許多卡片及可能是票券一類的東西，把皮夾鼓得滿滿的。雖然名牌皮夾價格昂貴，但物盡其用這麼多年，顯然也已經夠本了，且ika_po更表示，未來哪天過世，都希望能跟這個皮夾一起火化下葬。

其他網友也紛紛回應「想到卷壽司」、「跟我昨天吃的肉捲一樣」、「是怎麼用這麼久的啊」、「看起來是收納達人呢」、「都變成跟箱子一樣了笑死」、「不愧是LV皮夾的品質，20年都不會壞的堅固耐用」、「為何會這麼不想換皮夾呢」、「這應該是塞了太多優惠券」、「錢包若有知也會很高興的吧」。

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