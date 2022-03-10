快訊

大S閃婚具俊曄 S媽臉書二度發文怒嗆「別來搶我女兒」

涉詐領助理費逾500萬元 嘉義市議員戴寧遭聲押

在台烏克蘭人上街抗議 「台灣阿北」塞1萬美元立刻消失

聯合新聞網 / 綜合報導
韓裔烏克蘭人申武松日前收到一名台灣阿北給的一萬美元，讓他相當感動。 圖／申武松推特
韓裔烏克蘭人申武松日前收到一名台灣阿北給的一萬美元，讓他相當感動。 圖／申武松推特

俄羅斯入侵烏克蘭舉動震撼全球，除了各國政府嚴厲譴責之外，民眾也走上街頭向俄羅斯抗議示威，並力挺和聲援烏克蘭，台灣也不例外。一名韓裔烏克蘭人申武松（Oleksandr Shyn）在推特上透露，日前參加抗議活動時，遇到一名善心的「台灣阿北」塞給了他1萬美元，讓他驚訝又感動。

申武松表示，之前他們一群人在莫斯科駐台北代表處前抗議，一名「台灣阿北」突然靠近，接著拿了一疊100美元的鈔票給他之後就跑了，事後清點了金額，發現這疊鈔票總共有1萬美元（約新台幣28萬元），阿北的善舉也讓申武松相當感動地說「謝謝台灣人」，而這筆款項也全數捐給烏克蘭。

申武松也貼出他將這筆錢匯款至賑災基金會的明細，網友們看了也大讚「天啊，好慷慨」、「台灣人比任何人更看重烏克蘭情勢」、「好心又低調的阿北」、「謝謝你的支持，我們在一起更強大」。

其實不只這名阿北有愛心，不少台灣人也慷慨解囊，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶已超過4億元捐款湧入，除了金援之外，許多民眾也捐出不少物資，包括發熱衣、毛毯、女性衛生用品、尿片、餅乾等，短短2天就收到了800箱，希望這些物資能幫助烏克蘭人度過難關。

申武松事後也將這筆錢捐給烏克蘭。 圖／申武松推特
申武松事後也將這筆錢捐給烏克蘭。 圖／申武松推特

烏克蘭 外交部 捐款

延伸閱讀

賴清德曬烏克蘭國旗配色蘭花 感謝國人響應捐款

北港這家麻油廠超有愛 捐30萬元賑濟烏克蘭又發起義賣

北京：向烏克蘭捐贈500萬人民幣物資

民眾踴躍助烏克蘭 外交部2天募集800箱愛心物資

相關新聞

在台烏克蘭人上街抗議 「台灣阿北」塞1萬美元立刻消失

俄羅斯入侵烏克蘭舉動震撼全球，除了各國政府嚴厲譴責之外，民眾也走上街頭向俄羅斯抗議示威，並力挺和聲援烏克蘭，台灣也不例外。一名韓裔烏克蘭人申武松（Oleksandr Shyn）在推特上透露，日前參加抗議活動時，遇到一名善心的「台灣阿北」塞給了他1萬美元，讓他驚訝又感動。

媽把飯糰捏成「這形狀」孩子拒吃 網一看尖叫：食慾全無

有些父母為了改善孩子挑食的問題，會將食物改造成可愛的動物、卡通造型，希望引起孩子注意，改善食慾，近幾年也有不少創意造型食譜在網上流傳。日前有一位媽媽在臉書社團貼出她的造型料理照片，表示自己很用心製作，但孩子卻一口也不吃，網友一看這位媽媽的「得意之作」都嚇呆了，大呼實在「沒食慾」。

大S電話「20年沒變」讓具俊曄找到她 工研院指跟這技術有關

「大S」徐熙媛和大7歲韓團「酷龍」成員具俊曄近日再婚引起話題，具俊曄更透露，得知她離婚後，因為撥通大S長達20年沒換的電話號碼，又重新聯繫到她。

大S人不在韓國怎麼登記結婚？ 8張圖文教學一看就懂

大S（徐熙媛）昨（8）日宣布婚訊，嫁給20年前舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄（구준엽），引發各界熱議，據韓國媒體報導，他們月初已經在韓國完成結婚登記，也讓不少人好奇大S人不用在南韓就可以完成結婚登記？

錯用「這家電」差點毀了整個家 他驚：原來一堆台灣人不會

微波爐是許多家庭、公司不可或缺的家電產品，然而並非每個人都知道微波爐的安全用法。一名網友以「大家都會用微波爐嗎？」為題，表示身邊有朋友因為錯誤使用微波爐，差點「把家給炸了」，釣出不少人的慘痛經驗。

手機號碼20年沒換卻等到「他」 一票網友笑回：我也是

知名女星大S與韓國始祖偶像具俊曄再續前緣的消息引爆話題，而重繫兩人的「20年沒換電話號碼」也順勢被眾人大做文章。今（8）日Facebook粉絲專頁「TCPB局長室」小編發文，表示同樣手機號碼20年沒換，但有別於大S等到如意郎君，「我卻等到了假同學」。文章曝光，讓一票網友大讚有才。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。