在台烏克蘭人上街抗議 「台灣阿北」塞1萬美元立刻消失

俄羅斯入侵烏克蘭舉動震撼全球，除了各國政府嚴厲譴責之外，民眾也走上街頭向俄羅斯抗議示威，並力挺和聲援烏克蘭，台灣也不例外。一名韓裔烏克蘭人申武松（Oleksandr Shyn）在推特上透露，日前參加抗議活動時，遇到一名善心的「台灣阿北」塞給了他1萬美元，讓他驚訝又感動。

申武松表示，之前他們一群人在莫斯科駐台北代表處前抗議，一名「台灣阿北」突然靠近，接著拿了一疊100美元的鈔票給他之後就跑了，事後清點了金額，發現這疊鈔票總共有1萬美元（約新台幣28萬元），阿北的善舉也讓申武松相當感動地說「謝謝台灣人」，而這筆款項也全數捐給烏克蘭。

申武松也貼出他將這筆錢匯款至賑災基金會的明細，網友們看了也大讚「天啊，好慷慨」、「台灣人比任何人更看重烏克蘭情勢」、「好心又低調的阿北」、「謝謝你的支持，我們在一起更強大」。

其實不只這名阿北有愛心，不少台灣人也慷慨解囊，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶已超過4億元捐款湧入，除了金援之外，許多民眾也捐出不少物資，包括發熱衣、毛毯、女性衛生用品、尿片、餅乾等，短短2天就收到了800箱，希望這些物資能幫助烏克蘭人度過難關。

申武松事後也將這筆錢捐給烏克蘭。 圖／申武松推特