大S電話「20年沒變」讓具俊曄找到她 工研院指跟這技術有關
「大S」徐熙媛和大7歲韓團「酷龍」成員具俊曄近日再婚引起話題，具俊曄更透露，得知她離婚後，因為撥通大S長達20年沒換的電話號碼，又重新聯繫到她。
對此，台灣工業技術研究院在臉書粉專貼文，這組20年不變的電話號碼，背後是工研院17年前建置的「門號可攜系統」。
根據「工業技術與資訊月刊」指出，這項門號可攜服務，整合了多家電信業者，便利民眾保有自己的電話號碼，更可以省下重印名片及公司資料等無形成本。
2004年為了促進電信自由化，NP（Number Portability，號碼可攜式服務）概念誕生，所有的電信業者必須互相串連資料庫，進行門號可攜，更困難的是當時在亞洲，國外也沒有這樣的案例，美國也是到2003才提供NP，而台灣要串起的電話資料量更高達3000萬筆。
底下則有不少網友趣味留言「這個梗埋了17年，終於等到這一刻」、「這研發好棒」、「為何我只接到貸款的電話？」工研院小編也在底下笑說「可以等吃大S喜酒嗎？」、「有些技術真的是越陳越香、歷久彌新」、「很幸運可以擔任媒人這個角色。」
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