快訊

俄烏戰爭給中國大陸警示 外媒：習近平應暫不會對台動武

大S人不在韓國怎麼登記結婚？ 8張圖文教學一看就懂

大S人不在韓國怎麼登記結婚？ 8張圖文教學一看就懂

聯合新聞網 / 綜合報導
大S與具俊曄宣布結婚。圖／取自大S IG、具俊曄IG
大S與具俊曄宣布結婚。圖／取自大S IG具俊曄IG

大S（徐熙媛）昨（8）日宣布婚訊，嫁給20年前舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄（구준엽），引發各界熱議，據韓國媒體報導，他們月初已經在韓國完成結婚登記，也讓不少人好奇大S人不用在南韓就可以完成結婚登記？

台灣駐釜山辦事處貼出8張圖文，解釋台韓跨國婚姻所需的步驟，小編幽默地指出首要的撥打視訊、確認心意「攸關終身大事，請再三確認！」

以大S與具俊曄「先韓後台」的辦理方式來看，「人沒到韓國，怎麼在韓國完成結婚登記？」，首先，台灣人想和韓國人（外國人）在國外結婚，要先到戶政事務所申請英文戶籍謄本，再到民間公證事務所辦理單身證明，並將2份文件依序帶往民間公證人事務所、外交部領事事務局、駐台北韓國代表部完成文件認證。

若國人不克前往韓國，可將經認證後的文件寄到韓國，再由韓國籍的結婚對象到住址所在地區廳登記結婚，取得婚姻關係證明書，再另翻譯成中文，將正本和中譯本帶往駐韓國台北代表部或駐韓國台北代表部釜山辦事處進行認證，確認後就完成韓國結婚程序。

結婚登記完成後，韓國配偶可以申請依親簽證到台灣，辦理台灣的結婚登記，如果韓國配偶無法來台，也可在駐外館申請婚姻代轉戶政，由外館函轉戶政事務所完成台灣結婚登記。

除此之外，也可以選擇「先台後韓」，在台灣與韓籍配偶先完婚，再將文件攜至韓國辦理登記。

圖／取自台灣駐釜山辦事處
圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處
圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處
圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處
圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處
圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處
圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處
圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處
圖／取自台灣駐釜山辦事處

相關新聞

大S人不在韓國怎麼登記結婚？ 8張圖文教學一看就懂

大S（徐熙媛）昨（8）日宣布婚訊，嫁給20年前舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄（구준엽），引發各界熱議，據韓國媒體報導，他們月初已經在韓國完成結婚登記，也讓不少人好奇大S人不用在南韓就可以完成結婚登記？

錯用「這家電」差點毀了整個家 他驚：原來一堆台灣人不會

微波爐是許多家庭、公司不可或缺的家電產品，然而並非每個人都知道微波爐的安全用法。一名網友以「大家都會用微波爐嗎？」為題，表示身邊有朋友因為錯誤使用微波爐，差點「把家給炸了」，釣出不少人的慘痛經驗。

手機號碼20年沒換卻等到「他」 一票網友笑回：我也是

知名女星大S與韓國始祖偶像具俊曄再續前緣的消息引爆話題，而重繫兩人的「20年沒換電話號碼」也順勢被眾人大做文章。今（8）日Facebook粉絲專頁「TCPB局長室」小編發文，表示同樣手機號碼20年沒換，但有別於大S等到如意郎君，「我卻等到了假同學」。文章曝光，讓一票網友大讚有才。

德節目出考題「台灣人說QQ啥意思」 參賽者猜錯痛失百萬獎金

語言的奧妙，若未生活在語源當地，可能很難百分百理解。台灣人常用「QQ」來形容食物的口感，沒想到這個詞彙變成德國益智節目的考題，而參賽者也因為猜錯答案，痛失百萬獎金。此消息一出，立刻引起台灣網友熱烈討論

同事衝「大湖」卻找不到草莓園 他一問笑破肚：太烏龍了

說到草莓的盛產地，想必第一個浮現在腦海裡的是苗栗大湖，想不到日前卻出現「此大湖非比大湖」的狀況。有網友指出，先前同事得知自己買的草莓來自大湖後，近日也去大湖，結果回來抱怨找不到草莓園，兩人對質後才發現同事搞錯。

年終40個月好羨慕 長榮海運今年開12職缺引網暴動

長榮海運（2603）去年獲利大漲，公司大手筆發出高額年終獎金，外傳有員工一次就領了40個月的獎金，讓不少上班族好羨慕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。