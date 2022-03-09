大S人不在韓國怎麼登記結婚？ 8張圖文教學一看就懂

大S（徐熙媛）昨（8）日宣布婚訊，嫁給20年前舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄（구준엽），引發各界熱議，據韓國媒體報導，他們月初已經在韓國完成結婚登記，也讓不少人好奇大S人不用在南韓就可以完成結婚登記？

台灣駐釜山辦事處貼出8張圖文，解釋台韓跨國婚姻所需的步驟，小編幽默地指出首要的撥打視訊、確認心意「攸關終身大事，請再三確認！」

以大S與具俊曄「先韓後台」的辦理方式來看，「人沒到韓國，怎麼在韓國完成結婚登記？」，首先，台灣人想和韓國人（外國人）在國外結婚，要先到戶政事務所申請英文戶籍謄本，再到民間公證事務所辦理單身證明，並將2份文件依序帶往民間公證人事務所、外交部領事事務局、駐台北韓國代表部完成文件認證。

若國人不克前往韓國，可將經認證後的文件寄到韓國，再由韓國籍的結婚對象到住址所在地區廳登記結婚，取得婚姻關係證明書，再另翻譯成中文，將正本和中譯本帶往駐韓國台北代表部或駐韓國台北代表部釜山辦事處進行認證，確認後就完成韓國結婚程序。

結婚登記完成後，韓國配偶可以申請依親簽證到台灣，辦理台灣的結婚登記，如果韓國配偶無法來台，也可在駐外館申請婚姻代轉戶政，由外館函轉戶政事務所完成台灣結婚登記。

除此之外，也可以選擇「先台後韓」，在台灣與韓籍配偶先完婚，再將文件攜至韓國辦理登記。

圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處

圖／取自台灣駐釜山辦事處