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年終40個月好羨慕 長榮海運今年開12職缺引網暴動

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為長榮海運貨櫃。聯合報系資料照
圖為長榮海運貨櫃。聯合報系資料照

長榮海運（2603）去年獲利大漲，公司大手筆發出高額年終，外傳有員工一次就領了40個月的獎金，讓不少上班族好羨慕。不過，長榮官網近日也公告年度人員招募資訊，共祭出12項職缺，起薪跳漲到4萬6，引發網友們熱議。

一名女網友在Dcard上貼出長榮海運徵才消息，包括營業人員、文業客服人員、貨櫃運輸管理人員、財務人員、船舶運務人員(A)、船舶運務人員(B)、船舶監造人員、保船人員、稽核人員、公司治理及股務人員、資訊人員和法務人員等12項職缺。

同時，每項職缺正式任用起薪皆有四萬六以上，讓原PO驚呼「薪水跳漲了，新人居然到了46000…今年預估海運業依然很不錯，有興趣的朋友可以加入」。

消息曝光後，引發網友們廣大迴響，「前幾天物流徵才也沒那麼熱絡，這就是年終40個月的威力嗎」、「聽說裡面階級制度很嚴重，覺得要在那邊待久，心裡素質要很強大」、「我是不是該去拿離職單」、「新人直接四萬六有誠意給推，大家只要看起來乖巧合面試官眼緣一定會上的，加油」。

長榮海運 年終獎金 求職

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